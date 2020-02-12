В России экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда после оглашения приговора 12.02.2020, 14:59

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Служащий обвинялся в вымогательстве.

Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил самоубийство в зале Чертановского суда Москвы после того, как ему вынесли приговор по делу о вымогательстве, сообщает svoboda.org.

По данным издания Baza, он смог пронести в суд наградной пистолет. Он выстрелил в себя. Гибель Свиридова агентству "Москва" подтвердила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. На месте происшествия работают полицейские и следователи. Выясняется, каким образом Свиридов пронес оружие в здание суда.

Служащий ФСИН обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего заместителя директора службы Александра Сапожникова. Он признал вину, передает "Интерфакс". Статья предусматривала наказание от 7 до 15 лет лишения свободы, однако Свиридову были назначены только три года колонии строгого режима. До этого он находился под подпиской о невыезде.

По данным издания Mash, у погибшего была четвертая – терминальная – стадия онкологического заболевания.