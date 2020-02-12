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Исследование: 44% жителей Латвии относят себя к среднему классу

  • 12.02.2020, 15:08
Исследование: 44% жителей Латвии относят себя к среднему классу

К среднему классу себя относили люди в возрасте до 45 лет, с хорошим образованием и собственной недвижимостью.

44% жителей Латвии считают себя средним классом, свидетельствует исследование Института финансов Swedbank. При этом опрошенные зачастую не соответствуют своим же критериям среднего класса, пишет «Новая газета. Балтия» со ссылкой на LETA.

По мнению опрошенных, чтобы соответствовать среднему классу, минимальный доход на члена семьи должен составлять 851 евро. Респонденты считают, что к среднему классу относятся владельцы собственной недвижимости, которые имеют возможность хотя бы раз в год поехать в недельный отпуск и могут без затруднений справляться с ежемесячными платежами. Однако всем этим критериям соответствуют только 9% опрошенных.

Чаще к среднему классу себя относили люди в возрасте до 45 лет, с хорошим образованием и собственной недвижимостью.


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