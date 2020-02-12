Работает ли правило «10 тысяч шагов» 1 12.02.2020, 15:27

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Ученые проверили популярный способ для похудения.

За долгие годы 10 тысяч шагов в день стали золотым стандартом для людей, пытающихся улучшить свое здоровье (пусть и появилась эта цифра из маркетингового приема). В этот раз ученые из Университета имени Бригама Янга взялись проверить, предотвратит ли выполнение нормы шагов набор веса, пишет tut.by.

Исследователи попросили 120 первокурсников проходить 10 тысяч, 12,5 тысячи и 15 тысяч шагов в день — и так шесть дней в неделю в течение полугода. Ученые параллельно мониторили потребление калорий и вес.

Цель исследования состояла в том, чтобы оценить, позволит ли выполнение нормы шагов предотвратить набор веса у студентов. Но в результате даже те, кто делал больше 15 тысяч шагов, набрали около 1,5 кг за полтора года. Согласно предыдущим исследованиям, в течение первого учебного года у студентов обычно наблюдается увеличение массы тела на 1−4 кг.

«Упражнения сами по себе, без контроля питания, не всегда являются наиболее эффективным способом похудеть, — сказал ведущий автор работы Брюс Бейли. — При этом увеличение физической активности как таковой полезно для здоровья».