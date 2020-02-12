Дело против активиста Евгения Батуры развалилось 1 12.02.2020, 15:33

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Его хотели оштрафовать за участие в акции в защиту независимости.

Как сообщила "Новага Часу" Диана Середюк, 11 февраля Минский городской суд отменил постановление суда Центрального района г. Минска, которым активиста Евгения Батуру признали виновным в нарушении ч. 3 статьи 23.34 КоАП и оштрафовали на 50 базовых величин (1350 рублей), сообщает ПЦ "Весна".

Напомним, суд Центрального района г. Минска 9 января осудил активиста по ч.3 ст. 23.34 КоАП (организация и проведение несанкционированного массового мероприятия) за участие в антиинтеграционный акции 20 декабря. Судья Юлия Густыр оштрафовала Евгения Батуру на 50 базовых величин (1 350 рублей).