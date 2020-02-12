Белорусская экономика вступает в очередную зону турбулентности? 4 12.02.2020, 16:01

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О чем говорит снижение ставка рефинансирования.

Как сообщает Нацбанк, ставка рефинансирования в феврале снизится с 9 до 8,75%.

Таким образом, впервые за десять лет ключевая ставка в Беларуси опустится значительно ниже 10%, чего не наблюдалось даже в самые жирные для белорусской экономики годы, пишет «Салiдарнасць».

Почему важно следить за ставкой рефинансирования?

Это своеобразный градусник, который показывает состояние финансового здоровья «пациента» – то есть, страны. Посудите сами: на пике кризиса в 2011 году, на фоне обвальной девальвации, ставка рефинансирования составляла аж 45%!

Дальше белорусская финансовая система стала понемногу выздоравливать: в конце 2016-го ставка снизилась до 18%, в 2017-м до 11%. Самым стабильным с этой точки зрения годом стал 2019-й, когда ставка рефинансирования колебалась в пределах 9%. И вот – новый рекорд.

Что это даст простым белорусам?

Как правило, после снижения ставки рефинансирования коммерческие банки начинают, с одной стороны, снижать проценты по депозитам, а с другой – уменьшать ставку по кредитам. Соответственно, в перспективе белорусы смогут получить более доступные кредиты, причем, не только на бытовые покупки, но и на недвижимость.

Однако во всей этой радужной ситуации есть нюанс. А именно – предстоящие президентские выборы. Учитывая традицию в преддверии выборов поднимать бюджетникам зарплаты и включать «печатный станок», вполне вероятно, что низкая ставка рефинансирования продержится недолго.

Кстати, первые звоночки уже пошли: в январе в Беларуси подскочила инфляция – только за один месяц цены выросли на 0,9%. Для сравнения, это на 40% больше, чем в декабре со всеми новогодними столами и традиционным ростом цен. А значит, вполне возможно, что белорусская экономика вступает в очередную зону турбулентности приправленную предвыборным популизмом.