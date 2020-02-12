Макрон и его министры пересядут на экологичные авто 1 12.02.2020, 16:03

Эммануэль Макрон

Фото: Mustafa Yalçn/Anadolu Agency/Getty Images

Тем кто пересядет на велосипеды — доплатят по 200 евро.

Власти Франции в среду объявят о мерах по сокращению углеродных выбросов, среди которых - "пересаживание" президента Эммануэля Макрона на автомобиль с гибридным двигателем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

С июля государственным служащим, которые пересядут на велосипеды или совместное использование авто, обещают выплачивать ежегодную премию объемом в 200 евро.

Все правительство "пересядет" на транспортные средства с электрическим или гибридным двигателем. Министрам также предлагается пользоваться поездами, а не самолетами, для рабочих поездок продолжительностью не дольше восьми часов.

Министр экологии Элизабет Борн сообщила, что в пятницу поедет с визитом в северную Францию на поезде.

По ее словам, у бронированного автомобиля Макрона с гибридным двигателем будет аккумулятор.

Также ожидается, что в четверг Макрон объявит об усилении мер по защите Монблана, наивысшей точки Западной Европы. Он также посетит ледник, который, как и другие ледники в Альпах, ускоренно тает.