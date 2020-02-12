Ученые рассказали о секрете долголетия необычных грызунов 12.02.2020, 16:17

Он имеет вполне практичное применение и для человека.

Долгая жизнь голых землекопов не дает покоя ученым, так как не вписывается в теорию старения, основа которой — окислительный стресс как причина постепенно разрушения клеток организма. Согласно модели, предложенной коллективом американских и китайских ученых, окислительный стресс, который землекопы активно накапливают на стадии роста, компенсируется затем низким метаболизмом в зрелости. Эта идея имеет вполне практичное применение и для человека, пишет «Хайтек».

У голых землекопов много необычных черт, от нечувствительности к боли до уникальной для млекопитающих социальной системы. Однако специалистов по старению больше всего интригует рекордное долголетие этих созданий, которые живут в десять раз дольше других грызунов аналогичного размера.

Как отмечает Phys.org, пример голых землекопов ставит под сомнение популярную гипотезу окислительной природы старения. Согласно этой идее, основной драйвер старения — повреждение клеток и генетического материала в результате накопления продуктов кислородного метаболизма.

Если гипотеза верна, то чем выше окислительный стресс, тем ниже продолжительность жизни животного. Для многих видов эта закономерность подтверждается, но на голых землекопах дает сбой. Хотя в их организме уровень окислительного стресса выше, чем у домовых мышей, живут они все равно намного дольше.

Разрешить этот парадокс и «спасти» окислительную теорию старения смогли исследователи из США и Китая. Они построили теоретическую модель, согласно которой накопление окислительного стресса во время жизни идет неравномерно. Чем больше энергии тратится на рост, тем меньше ее доступно на восстановление клеточных повреждений. Кроме того, чем выше метаболизм, тем выше уровень стресса.

Ученые предположили, что на этапе роста землекопы расходуют много энергии, однако по достижении зрелости накопленный стресс компенсируется низким метаболизмом. В результате дальнейшие повреждения накапливаются медленно. А вот у мышей, несмотря на более низкий уровень стресса в течение жизни, метаболизм высокий. В результате стресс намного быстрее достигает критического порога.

Один из главных выводов исследования заключается в том, что основная доля окислительных повреждений накапливается на стадии роста.

Это особенно важно для крупных видов с долгим детством, в том числе людей. Если модель подтвердится, то ученые смогут понять, какие характеристики в детстве влияют на здоровье и продолжительность жизни человека.