Скорая помощь теперь будет дольше ехать по всем вызовам

Скорая помощь теперь будет дольше ехать по всем вызовам1
- 12.02.2020, 16:22
Также изменилась классификация вызовов.
Максимальное время ожидания бригады скорой помощи по вызовам изменилось. Теперь по экстренным вызовам в городе оно не должно превышать 20 минут с момента звонка в 103 (раньше — 15 минут), в иных населенных пунктах — 35 минут (раньше — 30 минут). Изменение прописано в инструкции о порядке организации деятельности службы скорой медицинской помощи, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения от 4 января 2020 года №2. Документ опубликован сегодня, 12 февраля, на Национальном правовом портале, пишет The Village Беларусь.
Также увеличилось время ожидания по неотложным вызовам — с максимальных 60 минут до 75 минут в городе и 90 минут в сельской местности.
Из документа следует, что изменилась классификация вызовов. Раньше они делились на экстренные, срочные и неотложные. В новом документе осталось две категории — экстренные и неотложные вызовы.
К экстренным вызовам относятся:
пожар;
чрезвычайная ситуация;
внезапное изменение поведения у пациента в возрасте до 3 лет;
внезапное изменение двигательной активности;
потеря пациентом сознания;
сыпь с высокой температурой у детей;
отравление пациента химическими веществами или лекарственными средствами;
повешение, утопление;
ожог любой площади и глубины у пациента в возрасте до 3 лет;
обширный ожог, ожоги несколько областей тела;
глубокие и обширные раны;
инородное тело с локализацией, представляющей угрозу для жизни пациента;
судороги;
острые нарушения дыхания;
дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими;
электротравма;
падение с высоты выше собственного роста;
нарушение ритма сердца (аритмия), впервые возникшее;
роды;
травма осложненная (представляющая угрозу для жизни).