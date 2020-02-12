Россия потратила $79 миллионов на базу в Арктике, но ее не достроили 12.02.2020, 16:40

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Фото: wikipedia.org

Кураторы стройки пошли на повышение.

Министерство обороны России за шесть лет потратило пять миллиардов российских рублей ($79 миллионов) на строительство двух авиационных объектов в Арктике. За это время на стройке сменилось два подрядчика, в отношении одного из которых заведено уголовное дело, а ко второму поданы иски в арбитражный суд. Военные объекты так и не были сданы полностью, а кто их будет достраивать - неизвестно. Об этом сообщается в материале издания "Открытые медиа".

Государственные контракты на строительство "радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации" на мысе Шмидта и на острове Врангеля в 2014 году были заключены с фирмой "Русальянс Строй", которая получила аванс в 3 миллиарда российских рублей ($47,5 миллионов). По словам совладельцев компании Дмитрия Бушманова и Алексея Эккерта, они почти закончили возведение объектов, однако в 2015 году структуры Минобороны перестали перечислять деньги. Предприниматели утверждают, что осенью того же года строительные объекты и техника были захвачены, а контракт с "Русальянс Строй" разорван.

В 2016 году Бушманова и Эккерта арестовали по обвинению в хищении в особо крупном размере и в отмывании средств. Суд по уголовному делу не начался до сих пор. По словам предпринимателей, от их компании решили избавиться после того, как они отказались передавать взятку в 700 миллионов российских рублей ($11,1 миллионов) чиновникам из Минобороны. Среди тех кто требовал деньги, Бушманов и Эккерт называют бывшего замглавы Спецстроя Александра Бурлакова (в ноябре 2018 года осужден 4 года и 9 месяцев колонии по обвинению в хищении средств, выделенных на капитальный ремонт военных городков) и бывшего руководителя Главного управления инженерных работ № 2 при Спецстрое Олега Сиразетдинова.

После того, как от строительства военных объектов отстранили "Русальянс Строй", контракт получил другой подрядчик - "СпецСтрой-1". По мнению Бушманова и Эккерта, эта компания принимала участие в захвате их объектов. Новому подрядчику оставалось достроить их. В сентябре 2015 года "СпецСтрой-1" получил 2 миллиарда российских рублей ($31,7 миллионов) авансом на завершение строительных работ к концу 2016 года. Акты о сдаче объектов не подписаны до сих пор.

В 2019 году московская военная прокуратура обнаружила, что акта о сдаче работ нет и потребовала от структур Минобороны вернуть аванс, который не был израсходован на строительство военных объектов. Позднее оборонное ведомство разорвало контракт со "СпецСтрой-1" и обратилось в суд с иском на 11,7 миллиардов российских рублей (18,5 миллионов). Компания подала ответные иски с требованием компенсации за проделанные работы. Суд взыскал со "СпецСтрой-1" деньги по двум искам.

"Открытые медиа" отмечают, что срыв строительства объектов и миллиардные убытки не сказались на карьере сотрудников Минобороны, которые курировали стройки. Возглавлявший в 2013 - 2016 годах крупный строительный холдинг военного ведомства - "Оборонстрой" Тимур Иванов, позднее стал стал заместителем министра обороны Сергея Шойгу и теперь курирует все военное строительство. Его семья владеет недвижимостью на Рублево-Успенском шоссе.

Главное управление обустройства войск (ГУОВ) с 2017 года возглавляет Евгений Горбачев, который до своего назначения числился одним из соучредителей компании "СпецСтрой-1".