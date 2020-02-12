Районная больница решила потратить $8500 на газеты 15 12.02.2020, 17:02

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И эта сумма только на один квартал.

Объемы информации, которые собирается поглотить персонал медицинского учреждения всего за три месяца с апреля по июнь, слегка поражают, пишет «Сильные новости».

11 февраля на сайте goszakupki.by появился лот от Наровлянской районной больницы, в котором, в частности, содержится следующая информация.

Организация намерена закупить в период с 01.04.2020 по 30.06.2020 услуги по подписке на средства массовой информации на сумму 18 700 полновесных белорусских рублей, что по нынешнему курсу эквивалентно сумме более 8500 долларов США. Источник финансирования — бюджетные средства. В эти насыщенные три месяца персонал районной больницы намеревается читать не много, не мало, 73 различных издания.

Дата закрытия лота — 19-го февраля.