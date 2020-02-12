С кем и как проводят спарринги белорусские футбольные клубы? 12.02.2020, 17:32

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Подготовка к новому сезону идет полным ходом.

Сегодня Ковалев и Громыко встретятся с "Шахтером", 22 февраля минское "Динамо" — с "Зенитом", пишет "Прессбол".

ДИНАМО Бр

24.01.20. Мариуполь (Украина) — 2:2 (Милевский, Кривец)

27.01.20. Динамо (Киев, Украина) — 0:3

29.01.20. Слован (Словакия) — 1:0 (В.Садовский)

02.02.20. Крылья Советов (Россия) — 1:1 (Милевский)

С 20 января по 3 февраля чемпионы Беларуси дислоцировались в турецком Белеке. За пару недель брестчане провели четыре спарринга, главным разочарованием которых стало крупное поражение в динамовском дерби от Киева, а позитивом — "сухая" виктория над лучшим клубом Словакии "Слованом". 10 февраля команда Сергея Ковальчука вновь улетела в Белек, пообещав вернуться на родину в День защитника Отечества, то есть 23 числа. В Турции Артем Милевский и компания поучаствуют в трех спаррингах: с львовскими "Карпатами" (14 февраля), актауским "Каспием" (18-го) и костанайским "Тоболом" (21-го).

БАТЭ

25.01.20. Витебск — 2:1 (Скавыш, Дубаич)

01.02.20. Фастав (Чехия) — 0:0

07.02.20. Пршибрам (Чехия) — 0:1

07.02.20. Сочи (Россия) — 1:1 (Милич)

11.02.20. Динамо (Киев, Украина) — 1:1 (Драгун)

За четыре дня до вылета на первый сбор в турецкий Белек вице-чемпион Беларуси обыграл в столичном "дутике" "Витебск", о чем мы подробно писали здесь. Первая виктория так и остается единственной — заграничная командировка включила четыре беспобедные встречи. "Пршибрам", кстати, занимает последнее (16-е) место в чемпионате Чехии. После мировой с киевским "Динамо" борисовчане отправились в белорусскую столицу.

ШАХТЕР

26.01.20. Спартак (Суботица, Сербия) — 2:0 (Лулаку-2)

29.01.20. Пяст (Польша) — 0:2

01.02.20. Ахмат (Россия) — 3:1 (Булычев, Диасамидзе, Бодул)

04.02.20. Вележ (Босния и Герцеговина) — 1:1 (Бодул)

Первый из двух запланированных зарубежных сборов "Шахтер" провел с 22 января по 5 февраля. В Турции горняки уступили лишь однажды — действующему чемпиону Польши "Пясту". Вторая учебно-тренировочная командировка солигорцев также проходит в Турции, куда команда вылетела 8 февраля. На нем "Шахтер" проведет четыре спарринга: с российским "Арсеналом" (12 февраля), украинским "Колосом" (15-го), грузинской "Дилой" (18-го) и туркменским "Шагадамом" (21-го). 22 февраля команда вернется в Беларусь.

ДИНАМО Мн

28.01.20. Авангард (Россия, Д2) — 2:4 (Шикавка, Бахар)

02.02.20. Медик (Россия, Д5) — 6:2 (Бахар, Шикавка, Бородин, Ложкин-3)

08.02.20. Витебск — 0:0

11.02.20. Белшина — 0:0

Столичные динамовцы, в отличие от тройки медалистов, проводят товарищеские матчи не только с представителями элитных дивизионов. На сборе в Сочи, где команда Сергея Гуренко пробыла с 16 января по 3 февраля, была добыта единственная на данный момент победа — над местным "Медиком" из чемпионата Краснодарского края. Уже в Минске минчане провели два безголевых спарринга, ну а 12 февраля отправились в Турцию. В Белеке "Динамо" сыграет с таллинской "Левадией" (15 февраля), московским "Динамо" (21-го), питерским "Зенитом" (22-го), луцкой "Волынью" (Украина, Д2) и юрмальским "Спартаком" (1 марта). Возвращение из Белека в Минск запланировано на 2-е марта.

ИСЛОЧЬ

22.01.20. Энергетик-БГУ — 0:0

29.01.20. Витебск — 2:3 (Януш, Краснов)

30.01.20. Смолевичи — 0:3

02.02.20. Торпедо-БелАЗ — 3:2 (Лазарчик, Краснов, Мухамед)

07.02.20. Минск — 1:0 (Лисовский)

"Волки" Виталия Жуковского заняли пятое место из шести участников на товарищеском турнире "Белазовец"-2020 в Жодино. После недельного перевала в белорусской столице "Ислочь" отправилась на сбор в турецкий город Сиде, где пробудет до 5-го марта. В календаре пять спаррингов: с казахстанскими "Тоболом" (15 февраля) и "Иртышом" (18-го), российским "Зенитом" (22-го), а также представителями Д2 Украины "Агробизнесом" (27-го) и "Балканами" (3 марта).

ТОРПЕДО-БЕЛАЗ

25.01.20. Молодечно (Д2) — 8:0 (Викторски, Краснов, Левицкий, Журневич-2, Капленко, Клень, По).

29.01.20. Слуцк — 0:2

31.01.20. Неман — 1:1 (Хачатурян)

02.02.20. Ислочь — 2:3 (Юсов, Левицкий)

08.02.20. Вележ (Босния и Герцеговина) — 1:3 (Горбачик)

11.02.20. Термалика (Польша, Д2) — 3:2 (Маркович, Кухарчик, Бордачев)

После провального с точки зрения итоговой позиции домашнего турнира "Белазовец" (последнее место) торпедовцы отправились в турецкую Анталью, где уже сыграли два спарринга, а проведут еще пять. Команда Юрия Пунтуса встретится с украинской "Зарей" (14 февраля), узбекским "Насафом" (17-го), туркменским "Шагадамом" (25-го), российской "Балтикой" (Д2) (28-го) и кем-нибудь еще 1 марта (соперник определится позднее). Суммарный срок турецкой командировки составит 24 дня.

ГОРОДЕЯ

25.01.20. Неман — 0:0

01.02.20. Минск — 1:3 (А.Архипов)

06.02.20. Тамбов (Россия) — 0:0

08.02.20. Кайсар (Казахстан) — 2:2 (Сазонович, Сайчич)

Подготовку к новому сезону "Городея" начала 20 января и через две недели улетела в Турцию. В Анталье команда Олега Радушко дважды сыграла вничью с представителями премьер-лиг России и Казахстана. В планах у "сахарников" еще пара спаррингов — с фарм-клубом казахстанского "Кайрата" (Д2) (12 февраля) и армянским "Пюником" (15-го).

СЛАВИЯ

22.01.20. Спутник (Д2) — 4:0 (Жук, Ануфриев, Мельников-2)

02.02.20. Локомотив (Д2) — 5:3 (Ануфриев, Нар-2, Тетте, Костров)

08.02.20. Гомель (Д2) — 4:0 (Ануфриев, Слюсар-3)

У "Славии" все пучком. Первый полуфиналист Кубка Беларуси-2019/20 в гомельском футбольном манеже продемонстрировал впечатляющий атакующий скилл, забив 13 голов в трех встречах с представителями пускай не высшей, но первой лиги. 13 февраля команда Михаила Мартиновича отправится на сбор в турецкий Белек, где планирует встретиться с казанским "Рубином" (16 февраля), ереванским "Ноа" (22-го), нижнекамским "Нефтехимиком" (Д2) (3 марта), луцкой "Волынью" (Д2) (7-го) и с ивано-франковским "Прикарпатьем" (Д2) (11-го). 12 марта "Славия" вернется в Беларусь.

МИНСК

25.01.20. Гомель (Д2) — 1:3 (Насибулин)

01.02.20. Городея — 3:1 (Шрамченко, Павлов, Сазончик)

07.02.20. Ислочь — 0:1

После трех спаррингов на "Маяковке" команда Андрея Разина улетела в турецкую Анталью, где пробудет ровно две недели — с 10 по 24 февраля. "Горожане" планируют провести четыре спарринга: 15 февраля — с грузинским "Телави", 18-го — с московским "Динамо", 23-го — с представителями украинского минора "Минаем" (Д2) и "Вересом" (Д3).

НЕМАН

25.01.20. Городея — 0:0

30.01.20. Слуцк — 1:1 (Мистулов)

31.01.20. Торпедо-БелАЗ — 1:1 (Забелин)

02.02.20. Витебск — 0:0, пенальти — 5:4

08.02.20. Жальгирис (Литва) — 0:2

В первых матчах 2020 года гродненцы расписали мировые с "сахарными" "Городеей" и "Слуцком". На турнире "Белазовец" заняли почетное третье место, переиграв по пенальти "Витебск". В Вильнюсе проиграли "Жальгирису" Алексея Баги, но 15 февраля в Гродно планируют взять реванш. За три дня до того сыграют дома со "Смолевичами". О международных планах "Немана" по-прежнему ничего не известно.

СЛУЦК

29.01.20. Торпедо-БелАЗ — 2:0 (Гафар, Такулов)

30.01.20. Неман — 1:1 (Салу)

02.02.20. Смолевичи — 3:1 (Гафар, Элла, Сердюк)

20 января "Слуцк" вышел из отпуска и в течение десяти дней готовился к "Белазовцу". Готовился не зря — команда Виталия Павлова выиграла турнир. "Ехали на соревнование, чтобы посмотреть, как адаптируются новобранцы и потенциальные игроки команды", — прокомментировал жодинский вояж слуцкий тренер. 15 февраля "сахарники" сыграют с "Белшиной". О дальнейших планах информации нет.

ЭНЕРГЕТИК-БГУ

22.01.20. Ислочь — 0:0

26.01.20. Смоленск (Россия, Д6) — 1:3 (Атеменг)

08.02.20. Лида (Д2) — 4:0 (Диас-2, Гирс, Мусаханян)

09.02.20. Молодечно (Д2) — 3:0 (Бакич, Атеменг, Гирс)

Столичные "студенты" вышли из отпуска еще 16 декабря, 19 января провели контрольную двусторонку, 22-го сыграли первый спарринг с "Ислочью". Единственное к настоящему времени поражение потерпели от представителя российского минора "Смоленска". Затем последовали уверенные виктории над перволиговыми "Лидой" и "Молодечно". 15 февраля "Энергетик" также сыграет с представителем белорусского Д2 "Крумкачамі".

ВИТЕБСК

25.01.20. БАТЭ — 1:2 (Николаеску)

29.01.20. Ислочь — 3:2 (Родионов, Назаренко, Ксенофонтов)

31.01.20. Смолевичи — 1:2 (Назаренко)

02.02.20. Неман — 0:0, пенальти — 4:5

08.02.20. Динамо Мн — 0:0

Команда Сергея Ясинского открыла спарринг-карту встречей с БАТЭ, на турнире в Жодино в матче за "бронзу" в серии пенальти уступила "Неману", не выявила сильнейшего в поединке с минским "Динамо" и 12 февраля улетела в Турцию. За время двухнедельной командировки "Витебск" сыграет три матча: с украинской "Десной" (17 февраля), российской "Балтикой" (Д2) (21-го) и украинским "Минаем" (Д2) (24-го). 25 февраля уже в Беларуси стартует второй УТС, на который витебляне также планируют три встречи.

РУХ

21.01.20. Смолевичи — 0:0

07.02.20. Ферроникели (Косово) — 0:2

11.02.20. Телави (Грузия) — 3:2 (Осучукву, ИНП, Чиж)

Новичок высшей лиги "Рух" с 3 по 17 февраля тренируется и спаррингует в турецкой Анталье. Команда Александра Седнева на зарубежном УТС имеет поражение и победу (один из голов забил игрок на просмотре), 13 февраля планирует встретиться с 6-кратным чемпионом Латвии "Вентспилсом" и вскоре вернуться домой.

БЕЛШИНА

25.01.20. Спутник (Д2) — 0:0

01.02.20. Гомель (Д2) — 0:2

08.02.20. Локомотив (Д2) — 2:1

11.02.20. Динамо Мн — 0:0

Бобруйчане сообразили только два гола за четыре товарищеских матча, кто авторы — неизвестно. Клуб не только старательно шифрует бомбардиров, но и в целом держит в тайне фамилии игроков, проходящих просмотр. Запланирован ряд товарищеских матчей — с могилевским "Днепром" (Д3) (15 февраля), "Городеей" (22-го) и "Гомелем" (Д2) (26-го).

СМОЛЕВИЧИ

21.01.20. Рух — 0:0

24.01.20. Динамо Бр (дубль) — 2:0 (Музыченко, Джигеро)

30.01.20. Ислочь — 3:0 (Музыченко, Василенок, Джигеро)

31.01.20. Витебск — 2:1 (ИНП, П.Садовский)

02.02.20. Слуцк — 1:3 (Макаров)

09.02.20. Подлясье (Польша, Д4) — 6:1 (Бутаревич, Верас, Музыченко, ?, П.Садовский, Макаров)

Команда Александра Бразевича стала второй на "Белазовце" в Жодино, после чего отправилась в Брест на очередной учебно-тренировочный сбор. До 16 февраля "Смолевичи" планирует провести еще два спарринга, а 24-го — улететь в Турцию и пробыть там до 9 марта.