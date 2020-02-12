Вот она, юродствующая логика Путина! 5 Леонид Невзлин

12.02.2020, 17:24

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Леонид Невзлин

В год празднования 75-летия победы в России врагом народа объявляют антифашиста.

«Мы — всё забываем. Мы помним не быль, не историю, — а только тот штампованный пунктир, который и хотели в нашей памяти пробить непрестанным долблением.

Я не знаю, свойство ли это всего человечества, но нашего народа — да. Обидное свойство. Может быть, оно и от доброты, а — обидное. Оно отдаёт нас добычею лжецам.

Так, если не надо, чтобы мы помнили даже гласные судебные процессы, — то мы их и не помним. Вслух делалось, в газетах писалось, но не вдолбили нам ямкой в мозгу — и мы не помним».

Александр Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ».

Приговоры за два дня в России. За убийство полицейского в московском метро - 18 лет. В Саратовской области двух полицейских, обвиненных в убийстве задержанного мужчины, приговорили к десяти годам и 10,5 года колонии. Житель Владимира убил жену стамеской, приговор – 9 лет. Присяжные оправдали сотрудника СИЗО-1, обвиняемого в смертельном избиении арестанта. Пенза. Ни за что. От 6 до 18 лет колонии строго режима по так называемому делу «Сети». Не было ничего: ни пострадавших, ни преступления. Были – подписанные под пытками (следы зафиксированы медиками и правозащитниками) самооговоры. Статья 205.4 Уголовного кодекса России – введена в 2013 году и позволяет силовикам творить расправу над кем угодно. Не надо даже наркотики подбрасывать. ФСБ потребовалась галочка в отчетности? Пора запугать население показательными процессами? Страх и паранойя власти в отношении собственных граждан? Вот она, такая удобная, такая чекистская статья. Организация террористического сообщества и участие в нем. Чувствуете, как тень Сталина пролетает над страной? Вот он, вернулся дух времени большого террора, кто не верил раньше, поверьте сейчас. Иначе будет совсем поздно. Дело «Сети» чудовищно всем. Показательный процесс, ставший расправой над невиновными. В год празднования 75-летия победы в России врагом народа объявляют антифашиста. Вот она, юродствующая логика Путина! Ни для кого давно уже не секрет, что в России пытают задержанных и заключенных. Уже больше 16 лет сидит в тюрьме невиновный ни в чем Алексей Пичугин. И к нему тоже применялись пытки. Пыткой было содержание под стражей тяжело больного и тоже ни в чем не виновного Василия Алексаняна.

Дело «Сети» может поставить этот процесс на поток. Силовики получили отмашку: можно! Хватай любого, обвиняй в участии в террористическом сообществе, пытай, выбивай признание – вот она, борьба с терроризмом по-путински, вот он, настоящий террор. Если ребята выживут, то когда они выйдут, через 18 лет, Путину будет 85. Не важно, кем он будет – главой Госсовета, пожизненным президентом, всенародным вождем, уже очевидно – если в России не сменится власть, то страну ждет страшное время.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»