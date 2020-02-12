Украинский политолог: Шумиха о том, что Ермак пророссийский — сильное преувеличение 7 12.02.2020, 17:48

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Андрей Ермак

Курс официального Киева не поменяется.

Слухи о том, что новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак придерживается пророссийских взглядов, являются преувеличением, за этими "вбросами" стоят политтехнологи, сказал в комментарии изданию "Гордон" политолог Владимир Фесенко.

"Курс Украины во внешней и внутренней политике с приходом Ермака не поменяется. По Донбассу и ряду других вопросов во внутренней политике с самого начала определяющую роль играл бывший глава Офиса президента Андрей Богдан. Это и идея с досрочными выборами, и турборежим работы парламента и так далее. Но с осени прошлого года ключевую роль в определении приоритетов во внешней и внутренней политике играет сам президент. По внешней политике, могу сказать точно, никаких разногласий в команде Владимира Зеленского нет и не было. Там все очевидно: курс Украины останется прозападным. В то же время очевидна установка президента на поиск компромиссного решения по Донбассу и смягчение конфликтных отношений с РФ. Причем именно смягчение, а не улучшение или примирение. Потому что это опасно, а Зеленский вообще не любит конфликты", – отметил Фесенко.

По его словам, Ермак склонен к поиску компромиссных решений.

"Ермак с самого начала подчеркивал, что его кредо – служение Зеленскому. Что скажет президент, то он будет делать. Такой себе преданный исполнитель. Это не предполагает для Ермака никакой самостоятельной игры. Да, он может предлагать Зеленскому определенные сценарии. Но они будут реализованы, только если президент их одобрит. Еще одна черта Ермака – склонность к компромиссным решениям. Он очень осторожен. Поэтому кардинальных изменений с его приходом не будет. Хотя кадровые и организационные изменения, конечно, возможны. А ключевые решения будут за Зеленским. Он, кстати, очень ответственно относится к обещаниям, которые дал публично. Например, на поиск компромиссного варианта по Донбассу он давал год. Если нет, тогда будет план Б", – подчеркнул собеседник.

По его мнению, курс страны во внутренней политике будет прежде всего зависеть от Кабмина.

"Шумиха о том, что Ермак пророссийский, – это сильное преувеличение, вбросы политтехнологов. Он человек скорее прозападной культуры. Ему интереснее ездить на переговоры на Запад, чем с россиянами решать вопросы. А во внутренней политике все будет зависеть от правительства. Думаю, где-то летом Зеленский будет определяться, успешно Кабмин выполняет его задачи или нет. А после этого он будет решать, менять правительство или оставить. Произойти кардинальные изменения могут уже ближе к осени, до этого возможны только точечные", – резюмировал Фесенко.