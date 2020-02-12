Экспорт Польши в 2019 году увеличился на 6,6% 12.02.2020, 18:21

А импорт — на 3,6%.

В прошлом году Польша стала нетто-экспортером - такие данные, опубликовало Центральное статистическое управление.

По сравнению, с 2018 годом в 2019 году экспорт увеличился на 6,6%, а импорт на 3,6 %, пишет «Польское радио».

Главный экономист банка PKO Bank Polski Петр Буяк подчеркивает, что прошлый декабрь был особенно удачным для внешней торговли. По словам специалиста, явный рост экспорта свидетельствует о том, что положение наиболее важных торговых партнеров Польши начало улучшатся - в основном в ЕС и еврозоне. Эксперт добавляет, что после того, как проблемы, связанные с коронавирусом, исчезнут, экономический рост в этих странах и в Польше может начать еще больше ускоряться.

Центральное статистическое управление также сообщило, что в прошлом году Польша имела положительное сальдо во внешнеторговом обороте. Стоимость экспорта была выше стоимости импорта на 7,9 млрд злотых [1,88 млрд евро]. В 2018 году баланс составил минус 19,5 млрд злотых [4,64 млрд евро].