После Brexit граждан стран ЕС в Британии обязали регистрироваться в онлайн-системе 1 12.02.2020, 18:59

Но есть проблема: она записывает 100-летних в младенцы.

После выхода Великобритании из состава Европейского союза власти страны обязали граждан стран ЕС, проживающих на территории Соединенного Королевства, регистрироваться в специальной онлайн-системе.

Согласно данным Национальной статистической службы Британии, 400 тысяч человек до сих пор не внесли свои данные в соответствующего электронную базу — без этого они не смогут проживать, работать и получать государственные услуги в стране, передает «Новое время» со ссылкой на Politico.

Однако люди сразу же начали жаловаться на проблемы с системой: например, 101-летнего мужчину из Италии, обратившегося в один из консультационных центров за помощью, система идентифицировала и зарегистрировала как годовалого младенца — дело в том, что она не распознает отметки о возрасте, содержащие более двух цифр.

В то же время гражданка Дании Элли Райт, получившая новый обязательный статус резидента в августе прошлого года, заявила, что ее девичья фамилия вместе с фотографией были заменены без ее согласия — сейчас в онлайн-профиле женщины указывается фамилия ее мужа и старое фото.

Помимо этого, граждане стран ЕС, проживающие в Великобритании, жалуются на отсутствие физических копий документов, подтверждающих их новый статус, из-за чего им приходится каждый раз входить в личный кабинет на сайте британского Хоум-Офиса, когда возникает необходимость их показать.

Конечная дата, до которой гражданам стран Евросоюза в Британии необходимо пройти регистрацию, — 30 июня 2021 года.

31 января, в 23:00 по местному времени Великобритания завершила свое 47-летнее членство в Евросоюзе.

Страна вышла из ЕС с утвержденным соглашением между Лондоном и Брюсселем, которое Европейский парламент ратифицировал 29 января.

Согласно соглашению, еще почти год продлится переходной период: до 31 декабря 2020 года торговые и таможенные соглашения между ЕС и Великобританией останутся в действии.

За это время Лондон должен заключить новые двусторонние соглашения в сфере торговли и других отраслях. Однако многие политические последствия Brexit для Британии вступают в силу уже с 1 февраля.

Переходной период может быть продлен один раз на период от одного до двух лет.