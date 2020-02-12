Видеофакт: Канадец переделал Tesla Model 3 в снегоход 2 12.02.2020, 19:41

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Фото: Instagram/lowlifeduramax

Результатами своего труда мужчина похвастался в соцсети.

Житель Канады переделал свой электромобиль Tesla Model 3 в снегоход. Задние колеса он заменил на гусеницы. Авто прошло испытания на снежной дороге и неплохо справилось. Фото и видео своего эксперимента с Tesla канадец выложил в Instagram, передает korrespondent.net.

Переделке подверглась Tesla Model 3 Standard Range Plus стоимостью около 40 тысяч долларов. Авто разгоняется до 255 километрам в час и может проехать без подзарядки 409 километров.

Сам экспериментатор отмечает, что сложность переоборудования заключалась в том, чтобы после замены колес на гусеницы конструкция электрокара выдержала нагрузку во время экстремального спуска.

Ролик в соцсети посмотрели уже почти 20 тысяч пользователей. Блогеру в комментариях посоветовали установить гусеницы на электропикап Cybertruck.