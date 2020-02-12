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В четверг в Беларуси ожидается до +5 градусов

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  • 12.02.2020, 19:47
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В четверг в Беларуси ожидается до +5 градусов

Во многих районах страны пройдут небольшие осадки.

В четверг, 13 февраля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Во многих районах пройдут небольшие осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром местами ожидается слабый гололёд, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер будет юго-западный, западный порывистый. По западу страны местами прогнозируют ветер порывами до 15-18 метров в секунду.

Ночью прогнозируется от 4 градусов мороза до 1 тепла. Днём будет 0...+5.


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