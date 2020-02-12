Опрос: 27% американцев уверены в переизбрании Трампа 12.02.2020, 19:55

1,051

ФОТО: EPA

Общенациональные выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Большинство американцев уверены в переизбрании президента США Дональда Трампа на второй срок.

Согласно результатам опроса Monmouth University, 27% избирателей уверены в переизбрании Трампа на ноябрьских выборах. Вероятным переизбрания республиканца считают 39% избирателей, передает «Новое время».

22% американцев считают, что Трамп вероятно проиграет выборы, и только 6% уверены, что Трамп точно проиграет выборы выдвиженцу Демократической партии.

Однако, только 42% опрошенных считают, что Трамп заслуживает на переизбрание, 55% считают, что кресло президента должен получить кто-то другой.

Опрос проводился с 6 по 9 февраля среди более 900 респондентов, погрешность составляет 3,4 пункта.

Общенациональные выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

На праймериз демократов лидируют Берни Сандерс и бывший мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич. Бывший вице-президент Джо Байден показал низкие результаты на праймериз как в Айове, так и в Нью-Гемпшире.