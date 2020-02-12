Виктор Горбачев: Теперь по БТ услышим про то, кто в реальности довел страну до ручки 8 12.02.2020, 20:08

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Уже сел у экрана, купил попкорн и жду.

Известный предприниматель специально для «Салiдарнасцi» — о заветах Лукашенко, прозвучавших в адрес госСМИ.

- Вот! Вот оно. Как же я этого долго ждал. Ждал и верил! 25 лет ждал. И вот — честность и объективность возвращается. На страницы государственных СМИ и на все каналы госБТ. Теперь только там правду услышим и прочитаем, - иронизирует Виктор Горбачев.

- Нам хватает с одной и другой стороны. И в этих непростых условиях чрезвычайно важно взять и удержать внимание. Но при этом не утратить доверия зрителей, читателей и слушателей. Необходимо честно и объективно говорить с людьми на понятном языке, доносить им нашу позицию. У нас этого немножко не хватает.

Все! «Макароны и лапшу» можно сбрасывать с ушей. Сам «лидер» попросил. Провел совещание с руководителями «крупнейших» государственных СМИ страны и дал напутствие, как работать, чтобы выиграть в конкурентной борьбе за белорусскую аудиторию

Правда, как попытаешься сравнить аудиторию этих крупнейших государственных с независимыми, в интернете, прям до смеху и слез. Большинство аудитории — у независимых (при этом, как мы знаем, народные деньги из бюджета дают только госСМИ).

И почему же так? Да «патаму шо» веры независимым больше, да и честности с объективностью не занимать у них. Вот и всполошился «лидер», да накануне выборов решил напомнить о честности и объективности.

Теперь ждем, когда с экранов БТ услышим правду про среднюю зарплату по стране. Когда нам покажут многодетную маму, получающую 70 рублей на ферме за месяц. Ждем, когда на передачи будут пускать не только кого надо, но и людей с улицы. Прямых трансляций ждем без вырезания честности и объективности. Ждем, когда независимым наблюдателям на избирательных участках будут давать слово. Мы очень сильно ждем.

Ждем, когда заговорят честно и правдиво о состоянии дел в медицине. О том, что лекарства дорогие. Что пенсионеры не на моря ездят отдыхать после 30-40 лет трудовых подвигов, а думают, как же и на что приобрести эти лекарства?

Ждем, когда на экранах ТВ будет глаголить не только одно лицо и один «лидер», а когда покажут других умных и толковых граждан страны. Хочется услышать не только про врагов внутренних и внешних, про виноватых во всех проблемах, но и про то, кто в реальности довел страну до ручки.

Уже сел у экрана, купил попкорн и жду. Когда же эти потоки честности и объективностью меня накроют? Уж невтерпеж.