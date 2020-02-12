«ВКонтакте» нашли фото из колонии с убийцей Бориса Немцова 12.02.2020, 20:15

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Заур Дадаев

Заур Дадаев находится в колонии для бывших силовиков в Иркутске.

В социальной сети "В контакте" обнаружены фотографии с застолья осужденных в исправительной колонии в Иркутске, на которых присутствует Заур Дадаев, осужденный за убийство российского политика Бориса Немцова. Снимки датированы июлем 2018 года, отмечают участники волонтерского проекта Scanner project в среду, 12 февраля, передает DW.

На снимке Дадаев находится в компании осужденных за накрытым столом. Он мог пользоваться мобильной связью и интернетом в колонии, считают в Scanner project. Так, последний вход в аккаунт осужденного в соцсети "Одноклассники" был зафиксирован в июле 2018 года, когда мужчина уже находился в пенитенциарном учреждении.

Дадаева хотят перевести в тюрьму из колонии

Между тем Куйбышевский суд Иркутска распорядился перевести Дадаева из исправительной колонии №3, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, в тюрьму на 3 года. О переводе ходатайствовало руководство колонии.

Борис Немцов был убит выстрелами в спину 27 февраля 2015 года в Москве на Большом Москворецком мосту. Приговоры пяти фигурантам дела об убийстве российского политика были оглашены в июле 2017 года.

Непосредственный исполнитель преступления Заур Дадаев получил 20 лет колонии строгого режима, остальные фигуранты - от 11 до 19 лет лишения свободы. Кроме того, каждого из обвиняемых оштрафовали на 100 тысяч рублей, однако в октябре того же года Верховный суд России исключил дополнительное наказание в виде штрафа. Заказчики резонансного убийства не найдены до сих пор.