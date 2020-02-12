Суд по «делу Втюрина» будет открытым 2 12.02.2020, 20:27

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Андрей Втюрин

Фото: БелТА

Заседание начнется 10 марта.

Верховный Суд постановил, что дело об обвиняемых в коррупции при поставках в Беларусь телекоммуникационного оборудования будет рассматриваться в открытом режиме. Заседание начнется 10 марта, сообщает БелТА.

«Рассмотрение дела назначено 10 марта на 11.00 в помещении суда Московского района Минска, коллегиально, в открытом судебном заседании, с привлечением запасного судьи и запасного народного заседателя».

Защитник одного из фигурантов ранее заявил ходатайство, чтобы процесс проходил в закрытом режиме. Но суд оставил обращение оставлено без рассмотрения.

Андрея Втюрина, заместителя государственного секретаря Совета безопасности, экс-главы Службы безопасности Лукашенко арестовали сотрудники КГБ в апреле 2019 года. Его обвинили в получении взяток на общую сумму в $ 190 тысяч в ходе поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения.

Всего в получении и даче взяток обвиняются 16 человек. У взяточников было изъято более $ 1,65 млн (в том числе в облигациях), 62 тысяч евро, более 1 кг золота. Следствие по делу КГБ завершил в декабре.

Напомним, в связи с задержанием Втюрина ряд Telegram-каналов и СМИ заявили, что заместитель государственного секретаря Совета Безопасности был задержан по подозрению в подготовке покушения на Лукашенко.