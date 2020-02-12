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Боливия заморозила совместный проект с «Росатомом»

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  • 12.02.2020, 20:43
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Боливия заморозила совместный проект с «Росатомом»

Новые власти страны считают, что финансирование строительства ядерного центра велось незаконно.

Власти Боливии приостановили строительство ядерного центра в городе Эль Альто, которое осуществлялось совместно с «Росатомом». Как сообщил глава энергетического агентства страны Хуан Альфредо Ромеро, дальнейшую судьбу проекта должны определить парламент страны и генеральная прокуратура, сообщает РБК со ссылкой на издание El Deber.

По его информации, приостановка строительства связана с претензиями властей к бывшему правителю страны Эво Моралесу. Последний выделил на работы около $351 млн, не согласовав это решение с парламентом. Теперь в генеральной прокуратуре решают, должен ли экс-глава государства нести за это ответственность.


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