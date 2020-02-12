Михаил Грабовский: Перед матчем с Ригой посмотрели хорошее видео из НХЛ 1 12.02.2020, 20:49

Михаил Грабовский

Тренер минского «Динамо» рассказал, как удалось победить рижских одноклубников.

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский поделился мнением об игре против «Динамо» Рига, передает «Трибуна».

«Ребята старались, готовились по полной, знали, что это дерби. Многие сборники устали, у них была непростая поездка в Словакию. Но вышли, отработали, вратарь сыграл отлично. Выполнили установку, рады победе.

Как сказал Крэйг, переходным моментом в игре был тот, когда Миша Стефанович проявил характер, вступился за партнеров. Этот эмоциональный подъем помог команде продолжить играть и победить в матче. Смотрели интересное видео перед игрой, настраивались, как единая команда, и это нам помогло.

Какое видео? Много хорошего видео. Могу только сказать, что видео из НХЛ, где каждая игра как последняя. Ребятам нужно перенимать опыт от сильнейших игроков из сильнейшей лиги. Меня на этом видео не было, это новое видео», — рассказал Грабовский в интервью пресс-службе «Динамо».