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История - штука непредсказуемая

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  • Евгений Трифонов
  • 12.02.2020, 21:05
  • 3,222
История - штука непредсказуемая

Внешние провалы КНР стали детонатором провала внутреннего.

История бывает непредсказуема. Кто бы мог подумать, например, что грязные домогательства вестготского короля к дочери мэра византийской Сеуты приведут ни много ни мало к завоеванию арабами Пиренейского полуострова и их вторжению во Францию? Никто, разумеется.

Или что звуки мазурки и особенно использование вилок поляками на пирах в Кремле настолько возмутят москвичей, что в городе начнётся восстание, свергнувшее ещё недавно всеми любимого царя Дмитрия (или Лжедмитрия).

Совершенно также непредсказуемо власть Си Цзиньпина в Китае покачнулась под ударами… эпидемии коронавируса. То есть не самой эпидемии, а истории с врачом Ли Вэньляном, первым сообщившим об опасности и подвергшимся давлению полиции.

Врач, в общем-то, просто исполнил свой профессиональный долг, сообщив коллегам о новом вирусе, но китайские коммунистические власти поступили вполне по-коммунистически, попытавшись заткнуть ему рот.

Врач умер, и его история вдруг всколыхнула Китай: китайцы вдруг осознали, что власть вовсе не такая человеколюбивая, как пытается представляться. В условиях эпидемии дисциплинированные китайцы на улицы не выходят, но забивают интернет-пространство славословиями (совершенно заслуженными) в адрес Ли Вэньляна и проклятиями в адрес даже не председателя СИ, а вообще системы власти. И – страшно сказать – в массовом порядке сомневаются в том, что КПК вообще способна вести себя по-человечески. А группа интеллектуалов официально добивается признания дня смерти врача национальным праздником – Днём свободы слова.

Си правит Китаем 8 лет – правит авторитарно и жёстко. Он покончил с дэнсяопиновской "оттепелью", растянувшейся на четверть века, вернулся к откровенному маоизму, предельно ужесточил давление на недовольных и национальные меньшинства и первым в мире ввёл систему тотального цифрового контроля над населением.

Пока происходило всё это завинчивание и прикручивание, в Поднебесной царило спокойствие (по крайней мере внешне, что неудивительно в условиях этого самого завинчивания).

Но в 2019 г. вдруг выяснилось, что председатель Си – не такой уж эффективный менеджер. Сначала ему показали козью морду китайцы, находящиеся за пределами цифрового концлагеря. Гонконгцы, в ответ на попытку принять закон о выдаче Китаю тех, кого он потребует выдать, устроили многомесячные беспорядки, а потом на выборах даже не победили прокоммунистических кандидатов, а просто разнесли их в пух и прах.

Откровенные угрозы военного вторжения гонконгцев не испугали, а, наоборот, раззадорили. И товарищ Си сдулся. А буквально через несколько месяцев прошли выборы на Тайване – и там повторилось то же самое. И тоже Пекин вовсю угрожал военным вторжением, и тоже бряцание оружием произвело обратный эффект. И тоже грозный Си сразу замолчал, как-то поблёк и померк и вообще соскочил с тайваньской темы. А ведь и Гонконг, и тайвань – это часть китайского мира, и голосование тут и там если не отражает (хотя бы частично) настроения китайского "глубинного народа", то уж точно на них влияет.

А потом была торговая война с США. Тут уж развернулись не только китайские тролли, но и "дорогие россияне", и даже вполне независимые европейцы (те, которые настолько не любят США и лично Трампа, что готовы восторгаться хоть Китаем, хоть Ираном или Венесуэлой). Месяцами СМИ трещали о том, что у пиндосов нет никаких шансов, что Китай их порвёт, как Тузик грелку… Пока ошеломлённое человечество не прочитало текст соглашения, закончившего торговую войну. В соответствии с которым Китай полностью капитулировал и признал – нет, не все условия, выдвигавшиеся Вашингтоном в начале конфликта, а гораздо более жёсткие требования.

Такой серии колоссальных провалов во внешней политике (хотя Гонконг и Тайвань – политика не совсем внешняя) Китай не знал со времени захвата Камбоджи Вьетнамом и неудачной Вьетнамо-китайской войны 1979 г.

И тут – коронавирус и трагедия доктора Ли Вэньляна. Внешние провалы стали детонатором провала внутреннего. Китайцы, как и все народы мира (а имперские – особенно) не переносят правителей-неудачников. А уж если они пытаются заткнуть всем рты – тем более.

Опять же: история – штука непредсказуемая. Казус Ли Вэньляна может пройти бесследно, забыться на фоне разрастающейся эпидемии. А может стать той самой последней соломинкой, сломавшей спину верблюда. Ведь коронавирус не только уронил авторитет власти – он ещё и начал подрывать китайскую экономику, и без того покряхтывающую после капитуляции перед Штатами. Вполне возможно, что неомаоистский цифровой концлагерь товарища Си всего этого не переживёт.

Евгений Трифонов, Facebook


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