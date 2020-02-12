Камбоджа согласилась принять круизный лайнер, который не впускали в другие страны 12.02.2020, 21:21

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Лайнер Westerdam больше недели не может причалить в азиатских портах из-за боязни коронавируса.

Камбоджа примет круизный Лайнер Westerdam, несмотря на возможное наличие на борту зараженных коронавирусом пассажиров. Судно прибудет в камбоджийский порт Сиануквиль в четверг утром, сообщает zn.ua со ссылкой на японское агентство Kyodo News.

Westerdam покинул Гонконг 1 февраля, и с тех пор его отказались принять пять портов из-за опасения, что некоторые пассажиры могут быть больные коронавирусов. Лайнер не приняли власти Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня.

На борту круизного лайнера находятся 1 455 пассажиров и 802 членов экипажа. Все они здоровы, сообщает оператор лайнера Holland America Line. Планировалось, что пассажиры высадятся с корабля в японской Йокогаме 15 февраля.

Госсекретарь министерства здравоохранения Камбоджи Вандин заявила, что, "если пассажиры действительно здоровы, то, конечно, им должны позволить провести каникулы в Камбодже".