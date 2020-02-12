В Германии назвали претендента на пост лидера партии Меркель 12.02.2020, 21:53

Фридрих Мерц

Меркель возглавляет правительство Германии последний срок.

Бывший председатель парламентской фракции Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя партии.

Как передает "Европейская правда", об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на источники.

Год назад после решения Ангелы Меркель сложить полномочия председателя партии, Мерц принимал участие в выборах нового партийного председателя, однако проиграл Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Она на днях заявила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера на следующих парламентских выборах в 2021 году и что после запуска процесса выбора кандидатов на должность канцлера от консерваторов уйдет с поста лидера ХДС.

Фридрих Мерц - бывший председатель парламентской Фракции ХДС, который ушел из большой политики еще в 2009 году из-за откровенной критике политики "большой коалиции" по противодействию финансовому кризису.

Он известен острой критикой политики Меркель в сфере социальной политики, выступая за снижение различных видов социалки, софинансирование образовательных услуг, начиная от детских садов и повышение пенсионного возраста. Немаловажным является также то, что вопреки курса Меркель на отказ от атомной энергетики в рамках "энергетического поворота" Мерц считает необходимым продолжение эксплуатации АЭС.

Год назад немецкие СМИ отмечали, что по решению Мерца баллотироваться на пост лидера ХДС стоит никто иной как "патриарх" немецкой политики, президент Бундестага и многолетний министр в правительствах Гельмута Коля и Ангелы Меркель Вольфганг Шойбле.

По опросам, больше всего немцев хотели бы видеть во главе ХДС именно Мерца.