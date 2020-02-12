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Николай Януш: Мое отношение к СССР? Негативное

  • 12.02.2020, 22:05
Николай Януш: Мое отношение к СССР? Негативное
Николай Януш

Нападающий «Ислочи» поделился мнением о СССР.

– Мое отношение к СССР? Негативное. Потому что они принудительно собрали столько стран, которые не могли существовать вместе, что доказывает книга Алексиевич, когда началась резня в Кавказских странах. Когда под эгидой Советского союза, то все должны были дружить. А когда СССР распался, то как они начали друг друга резать. Это все в этой книге.

- Почему из нас СССР медленнее всего уходит?

– Во-первых, менталитет. Все годы наша земля подвергалась разделу: одни владели, потом другие, – сказал Николай Януш в эфире YouTube-канала MelkazeRaw, передает «Трибуна».


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