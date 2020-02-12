Ученые рассказали, в каком возрасте достигается пик счастья 5 12.02.2020, 22:15

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Возраст назвал канадский нейробиолог.

Канадский нейробиолог Дэниел Левитин заявил, что человек достигает пика счастья и радости в 82 года. Он отметил, что поколения пожилых людей ведут себя куда более радостно и беззаботно, чем более молодые. Об этом сообщает kp.ua со ссылкой на The Daily Mail.

Легко ли быть молодым? Ох, нелегко! Множество забот, амбиций, надуманных проблем, тщеты и суеты. Старость от этого избавлена - частично в силу нажитой мудрости, частично - просто в силу возраста и физических особенностей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на которые ссылается Левитин, пик счастья достигается в 82. Об этом свидетельствуют результаты опросов среди жителей 60 стран.

Нейробиолог отмечает, что к 82 почти все поводы для стресса, связанные с молодостью и зрелостью, исчезают. Например, не стоит переживать из-за работы, образования детей, не говоря уже о менее весомых поводах для стресса. Что же касается приближающейся смерти, то многие пожилые люди относятся к ней спокойно, наслаждаясь каждым прожитым днем.

По наблюдениям Левитина, поколение пожилых людей более веселое и улыбчивое, чем люди среднего возраста и молодежь.

- Вы понимаете, что прошли через все те вещи, которые вас напрягали. Если вы дожили до 82 лет, вы знаете, что справились, и у вас все в порядке, - обосновывает такое положение вещей ученый.

В своей книге The Changing Mind он добавляет, что ощущение счастья снижается к 30 годам, но начинает возрастать с 54 лет. "Анти-пик" этого безрадостного периода приходится на возраст 47.2 года в развитых странах и 48.2 - в развивающихся.

Доктор Левитин, которому в возрасте 62 лет еще два десятилетия терпеть, пока его счастье не достигнет пика, заявляет, что его выводы о "резком" увеличении счастья по мере старения людей "верны в 72 странах от Албании до Зимбабве". Входит ли в число исследованных стран Беларусь, ученый, к сожалению, не уточнил.