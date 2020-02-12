Бывший советский диссидент Софяник попросил Зеленского помочь ему покинуть Крым 12.02.2020, 22:41

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Олег Софяник

Олег Софяник – известный севастопольский пловец-марафонец, рекордсмен Книги рекордов Украины.

Ранее оккупанты задерживали его на админгранице. Спортсмен боится, что если он попытается покинуть Крым, ФСБ-шники подбросят ему оружие или наркотики.

О своем обращении к Зеленскому Софяник рассказал изданию "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

"Я отправил заявление президенту Владимиру Зеленскому по электронной почте. Я хочу выехать (из Крыма на материковую часть Украины. – Ред.), но не знаю, что может произойти на административной границе. Там могут наркотики подбросить и оружие. Меня постоянно проверяют на админгранице: по нескольку часов держат меня, я у них в списках неблагонадежных, в базе данных ФСБ. Я хотел бы, чтобы Украина защитила меня как своего гражданина, чтобы я мог выехать наконец-то из этой (оккупированной. — Ред.) зоны", – пояснил Софяник.

14 ноября 2019 года оккупанты задерживали Олега Софяника на административной границе между Крымом и Херсонщиной. До этого он совершил заплыв от мыса Лукулл (на западе Крыма) до бухты Омега в Севастополе. Расстояние в 30 км он преодолел за 10 часов – без отдыха и сопровождения. Этот заплыв Софяник посвятил 75-летию депортации крымских татар.

Олег Софяник – известный севастопольский пловец-марафонец, рекордсмен Книги рекордов Украины. По состоянию на май 2012 года Софяник осуществил более 50 марафонских заплывов, наиболее длинный из них – через Южно-Китайское море длиной 350 км.

Софяник также переплыл Средиземное море, Мраморное море, пролив Босфор (вдоль и поперек), пролив Дарданеллы. Осуществлял марафонские заплывы на расстояние до 100 километров вдоль берегов Крыма. Известен также заплывами в холодной воде в зимнее время.

Севастополец является диссидентом. За отказ от службы в армии и гражданства СССР его принуждали к психиатрическому лечению.