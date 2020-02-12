Зарплаты в Польше растут рекордными темпами 2 12.02.2020, 22:55

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Фото с сайта wyborcza.biz

Средняя зарплата в польской экономике увеличилась на 4,8% в годовом исчислении.

«Зарплаты в Польше растут рекордными темпами. Поляки с минимальной заработной платой также ощущают этот рост», - заявила министр семьи, труда и социальной политики Польши Марлена Малонг, передает «Радио Польша».

Согласно данным Главного статистического управления, средняя зарплата в национальной экономике увеличилась на 4,8% в годовом исчислении и в 2019 году составила 4918 злотых (около 1260 долларов) без вычета налогов. «Минимальная заработная плата также значительно увеличилась», - отметила Марлена Малонг.

«В 2015-2020 годах минимальная зарплата увеличилось с 1750 до 2600 злотых. Таким образом, мы имеем дело с приростом в 49%», - отметила министр.

Марлена Малонг также напомнила, что в январе – впервые за последние 30 лет – количество безработных в Польше составило менее 1 млн человек – 992 тыс.