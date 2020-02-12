Состояние самых богатых людей в мире превысило $26 триллионов 1 12.02.2020, 23:21

Больше всего «очень богатых» людей в 2019 году проживало в Нью-Йорке, Токио и Гонконге.

Количество «очень богатых» людей (very high net worth (VHNW) ) в мире составило 2,7 млн человек в 2019 году, что свидетельствует о росте на 10%. Такие данные приводит международная консалтинговая компания Wealth-X в своем отчете Very High Net Woth Handbook 2020, передает РБК.

«Очень богатыми» людьми исследователи считали тех, чье состояние составляет от $5 млн до $30 млн. Их общее состояние также выросло на 10% и достигло $26,6 трлн. В отчете отмечается, что увеличение количества таких людей в прошлом году было стремительным — в 2018 году оно увеличилось всего на 1%.

Сильнее всего общее количество благосостояния выросло в Северной Америке (15,2%) и Азии (10,3%). Менее всего благосостояние изменилось в странах Латинской Америки и Карибского бассейна (+0,1%).

Больше всего «очень богатых» людей живет в США, отмечают Wealth-X. В 2019 году количество американцев, подпадающих под это определение, увеличилось почти на 16%. Максимальное количество «очень богатых» людей в мире в 2019 году проживало в Нью-Йорке (110,1 тыс.), на втором месте по этому показателю оказался Токио (73,8 тыс.), на третьем — Гонконг (64,8 тыс.).