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Глава фракции «Слуга народа»: Зеленский становится жестче

  • 12.02.2020, 23:40
Глава фракции «Слуга народа»: Зеленский становится жестче
Владимир Зеленский

Давид Арахамия рассказал, как поменялся Зеленский с момента выборов.

За время исполнения своих президентских обязанностей глава Украины Владимир Зеленский стал жестче, и у него появилась хроническая усталость.

Об этом заявил глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью «Страна.ua».

«Он становится жестче. У него хроническая усталость. Я просто надеюсь, что он не разочаруется в своей команде», — сказал Арахамия, отвечая на вопрос, как поменялся Зеленский с момента выборов.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. В ноябре он сообщил, что профессия президента очень сложная и «забирает все силы, время и иногда желание».


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