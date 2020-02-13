Освобожденный из плена РФ журналист: Польша стоит за Украину стеной 13.02.2020, 8:30

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Роман Сущенко

Фото: PAP/Mateusz Marek

Роман Сущенко встретился с вице-спикером Сейма Польши Малгожатой Госевской.

«Польша не позволяет забыть об Украине, она стоит за Украину стеной», — заявил украинский журналист Роман Сущенко, который провел три года в российских тюрьмах. Польские власти много сделали для освобождения украинских политзаключенных в России, — добавил он, сообщает «Польское радио».

Сущенко, корреспондент украинского информационного агентства «Укринформ» в Париже, был задержан в Москве 30 сентября 2016 года, когда приехал в частном порядке из столицы Франции. 7 октября 2016 года ему было предъявлено обвинение в шпионаже. 4 июня 2018 года Московский городской суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии, что было подтверждено Верховным судом России. Журналист был освобожден в рамках обмена пленными между Украиной и Россией в сентябре 2019 года.

Сущенко приехал в Варшаву, чтобы вместе с заместителем спикера Сейма Польши Малгожатой Госевской и послом Украины в Польше Андреем Дещицей открыть выставку своих художественных работ. Экспозиция состоит из репродукций картин, созданных в московском СИЗО в 2016–2018 годах, написанных с использованием отвара луковой скорлупы, свекольного сока, чайной эссенции, карандаша и кетчупа.

По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, в России по-прежнему удерживается за решеткой более 100 украинских политзаключенных.