Николай Януш: Хочу, чтобы люди понимали, что мы белорусы 3 13.02.2020, 8:46

1,129

НИКОЛАЙ ЯНУШ

Нападающий «Ислочи» — о том, почему мы должны говорить на своем языке.

Нападающий «Ислочи» Николай Януш рассказал о своем отношении к белорусскому языку, сообщает by.tribuna.com.

– Я людей уважаю, что они свой язык знают. Африканцы разговаривают все на французском, потому что они были колонией Франции. Но собственный язык они все знают. А мы ведь Европа. Мы должны на своем языке говорить. Столько интервью приезжих спортсменов, которые удивляются: «А почему это вы по-русски разговариваете?».

- Когда ты решался вести Instagram на белорусском, когда ты решался высказываться на белорусском, то у тебя был вот этот внутренний барьер, который есть примерно у всех белорусов, которые боятся быть неправильно понятыми, осмеянными.

– Как пишет Деружинский, что когда в то время, даже когда Машеров был, то проводил политику партии. В то время приезжал человек из деревни и разговаривал на белорусском и все его тыкали, что он колхозник. И сейчас же такое осталось, в 2020-м. А это все началось в то время, хотя вся деревня разговаривала по-белорусски.

- Так у тебя был какой-то барьер

– Нет. У меня внутри есть стержень, и он меня держит. Хочу, чтобы люди меня понимали, что мы белорусы, что мы должны быть белорусами, – сказал Януш в эфире YouTube-канала MelkazeRaw.