10 необычных рецептов кофе из разных стран мира 1 13.02.2020, 8:51

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Даже те, кто до этого совсем его не пили кофе, могут найти что-то для себя.

Если вы обожаете кофе и не представляете свой день без него, то для разнообразия обязательно попробуйте новые рецепты из подборки sntch.com.

Кофе с кусочком сыра на дне, марокканский и мексиканский кофе, кофе с лимоном. Даже те, кто не любят кофе и совсем его не пьют, могут найти среди этих рецептов тот, который точно понравится.

Яичный кофе из Вьетнама

В основе яичного кофе из Вьетнама - яичный желток, сгущенное молоко, сахар и горячий кофе. Получается больше десерт, чем кофе, к которому мы привыкли. Рецепт здесь.

Kaffeost из Финляндии

Очень необычный кофе, который подают в центральной части Финляндии. В чашку сначала кладется сыр под названием leipäjuusto, затем заливается кофе. Сначала вы выпиваете напиток, а потом едите сыр. Собственно для рецепта вам нужен только специальный сыр и кофе.

Café des épices из Марокко

Семечки сезама (разновидность кунжута), чёрный перец и мускатный орех смешиваются с кофейными бобами, перемалываются и получается марокканский кофе. Бывают и другие рецепты, несколько из них здесь.

Café Lagrima из Аргентины

В этом кофе ещё меньше кофе и ещё больше молока, чем в обычном латте. Иногда это просто чашка горячего молока с капелькой кофе. Попробуйте, может быть, вам понравится такой кофе.

Cafe del Olla из Мексики

Его подают только в глиняной посуде с корицей и самым грубым тростниковым сахаром. Самому воспроизвести мексиканский кофе вряд ли получится, но если будете в Мексике, то обязательно попробуйте.

Cafe Bombon из Испании

Это эспрессо со сладкой сгущёнкой, которую иногда разбавляют обычным молоком. Рецепт смотрите здесь.

Espresso Romano из Италии

Опять эспрессо, но на этот раз с лимоном, который подчёркивает вкус кофе. Можно положить лимон в кружку со сваренным кофе и расплющить его ложкой о стенки или дно чашки, а можно заморочиться и приготовить по этому рецепту.

Pharisäer из Германии

Кофе Фарисей готовят только в Германии. Напиток состоит из кофе, рома и взбитых сливок. Ингредиенты по традиции запрещают перемешивать, а кто нарушит этот запрет, должен угостить выпивкой всех присутствующих.

Frappé из Греции

Фраппе становится популярным и у нас, так что удивить им вряд ли получится. Ингредиенты: кофе, сгущённое молоко и ледяная вода.

Yuan Yang из Гонконга

Этот кофе очень крепкий. Его готовят, смешивая кофе и чай с молоком. Рецепт смотрите здесь.