Сколько на самом деле будет стоить для белоруса авто с пробегом

Сколько на самом деле будет стоить для белоруса авто с пробегом3
- 13.02.2020, 8:57
- 3,222
Журналисты опубликовали интересные цифры.
На прошлой неделе tut.by рассказывал об условиях кредитов на покупку нового авто. Сегодня разберемся, в каких банках и на каких условиях можно взять взаймы на подержанную машину.
Журналисты не рассматривали партнерские программы банков, привязанные к определенному дилеру, салону или марке автомобиля. В этот раз их интересовали кредиты на автомобили с пробегом на общих условиях.
Сегодня 7 банков выдают кредиты на б/у авто. Процентные ставки, срок и другие условия указаны в таблице.
Банк, кредит
Срок; ставка; возраст авто
Сумма кредита; обеспечение; комиссии
Банк ВТБ,
Авто без залога
13−60 месяцев; 14,9% — первые 90 дней, далее — 19,9%
От 2500 до 25 000 BYN;
неустойка, до 10 000 BYN без справки о доходах
Белагропромбанк,
На приобретение автомобиля у автодилера
до 5−7 лет в зависимости от года выпуска авто;
12,15% — в первый год, далее — 12,32%; не старше 5 лет
От 1000 BYN до 70% стоимости авто;
поручительство или залог; в случае залога обязательное страхование «полное АВТОКАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога — 50 BYN, договор поручительства — 25 BYN
Белинвестбанк,
На приобретение автомобиля
7 лет; 12,32%
До 100% стоимости авто;
неустойка, поручительство, гарантийный депозит; возможна выдача кредита без справки о доходах
БПС-Сбербанк,
Главная дорога со Сбербанком!
до 7 лет; 12,32% не старше 10 лет
От 500 BYN до 50−100% стоимости авто в зависимости от обеспечения, но не более $ 100 тыс. в эквиваленте;
в зависимости от доли собственного участия: неустойка, залог авто, залог нежилой недвижимости, гарантийный депозит, поручительство 1−2 физлиц; в случае залога обязательное страхование «полное АВТОКАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога и договор поручительства — 30 BYN
Приорбанк,
Просто Авто
до 7 лет; 10% — 1-й месяц, далее — 12,32%
До 24 900 BYN;
неустойка; справка о доходах за 3 месяца
РРБ-Банк,
Автокредит «Автохит»
5 лет; 12,32%; не старше 8 лет
От 5000 BYN до 50 000 BYN, но не более 80% стоимости авто;
неустойка и залог; справка о доходах за 3 месяца
Франсабанк,
Кредит на приобретение подержанного авто
до 5 лет; 12,32%; не старше 5 лет
До 70% стоимости авто;
неустойка и залог, при необходимости поручительство; обязательное страхование «полное АВТОКАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца
Банк, кредит; срок; ставка; возраст авто
Сумма кредита; обеспечение; комиссии
Банк ВТБ ,
Авто без залога;
13−60 месяцев; 14,9% — первые 90 дней, далее — 19,9%
От 2500 до 25 000 BYN;
неустойка, до 10 000 BYN без справки о доходах
Белагропромбанк,
На приобретение автомобиля у автодилера;
до 5−7 лет в зависимости от года выпуска авто; 12,15% в первый год, далее — 12,32%; не старше 5 лет
От 1000 BYN до 70% стоимости авто;
поручительство или залог; в случае залога обязательное страхование «полное АВТОКАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога — 50 BYN, договор поручительства — 25 BYN
Белинвестбанк,
На приобретение автомобиля;
7 лет; 12,32%
До 100% стоимости авто;
неустойка, поручительство, гарантийный депозит; возможна выдача кредита без справки о доходах
БПС-Сбербанк,
Главная дорога со Сбербанком!
до 7 лет; 12,32%; не старше 10 лет
От 500 BYN до 50−100% стоимости авто в зависимости от обеспечения, но не более $ 100 тыс. в эквиваленте;
в зависимости от доли собственного участия: неустойка, залог авто, залог нежилой недвижимости, гарантийный депозит, поручительство 1−2 физлиц; в случае залога обязательное страхование «полное АВТОКАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца; договор залога и договор поручительства — 30 BYN
Приорбанк,
Просто Авто;
до 7 лет; 10% — 1-й месяц, далее — 12,32%
До 24 900 BYN;
неустойка; справка о доходах за 3 месяца
РРБ-Банк,
Автокредит «Автохит»;
5 лет; 12,32%; не старше 8 лет
От 5000 BYN до 50 000 BYN, но не более 80% стоимости авто;
неустойка и залог; справка о доходах за 3 месяца
Франсабанк,
Кредит на приобретение подержанного авто;
до 5 лет; 12,32%; не старше 5 лет
До 70% стоимости авто;
неустойка и залог, при необходимости поручительство; обязательное страхование «полное АВТОКАСКО» на весь срок; справка о доходах за 3 месяца
Ключевые выводы о кредитовании б/у автомобилей:
стоимость кредитов на новое и подержанное авто не отличается. Ставки находятся в пределах 10−19,9%;
за 3 месяца ставки по кредитам на авто с пробегом снизились на 0,68−1,9 п. п.;
в целом предложений по б/у авто на рынке меньше, чем кредитов на новый автомобиль: 7 против 11 вариантов;
срок погашения автокредитов — от 1 до 5−7 лет. Банки не склонны выдавать кредиты на подержанное авто на длительный срок. Пример — Франсабанк. Банк кредитует новое авто на 7 лет, а авто с пробегом только на 5 лет;
гарантия выполнения ваших обязательств по кредиту — неустойка, залог или поручительство. Хотя б/у авто менее интересно для банка в качестве залога. Например, в Белинвестбанке кредит на новую машину оформляется под залог. Авто с пробегом — под поручительство или гарантийный депозит;
в случаях, когда обеспечением является залог авто, многие банки требуют обязательное страхование «полное АВТОКАСКО». Но не везде: в РРБ-Банке страховать автомобиль не обязательно;
Банк ВТБ и Белинвестбанк при определенных условиях готовы предоставить кредит без справки о доходах;
а вот банки, в которых не понадобится первоначальный взнос: Банк ВТБ, Белинвестбанк, Приорбанк и БПС-Сбербанк.
Сколько платить по кредиту
Предположим, что понравившийся нам автомобиль с пробегом стоит 8000 долларов в эквиваленте. Есть накопленные 2000 долларов, остальное — в кредит. Получается, у банка нужно одолжить около 13 тысяч рублей.
Если погашать кредит за 5 лет, то вот каким будет максимальный платеж и общая переплата. Банки расположены в порядке увеличения общей переплаты.
Банк
Максимальный платеж*
Переплата за 5 лет
Белагропромбанк
1-й — 341,82; 13-й — 318,19
4046,08
Белинвестбанк, БПС-Сбербанк
343,57
4065,74
Приорбанк
1-й — 276,21; 2-й — 290,94
4432,29
РРБ-Банк, Франсабанк
291,28
4467,98
Банк ВТБ (Беларусь)
1-й — 370,15; 4-й — 411,4
6399,75
Банк
Максимальный платеж*
Переплата за 5 лет
Белагропромбанк
1-й — 341,82; 13-й — 318,19
4046,08
Белинвестбанк, БПС-Сбербанк
343,57
4065,74
Приорбанк
1-й — 276,21; 2-й — 290,94
4432,29
РРБ-Банк, Франсабанк
291,28
4467,98
Банк ВТБ (Беларусь)
1-й — 370,15; 4-й — 411,4
6399,75
Самый экономный вариант — автокредит Белагропромбанка. Он обойдется чуть дешевле за счет льготной ставки 12,15% в первые 90 дней. Общая переплата по кредиту при наших условиях составит 4 046,08 рубля.