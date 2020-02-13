Выборы в США: Демократы смещают фокус на Неваду и Южную Каролину 13.02.2020, 9:03

ФОТО: AP/ELISE AMENDOLA

Эти штаты более многообразны в демографическом плане.

Демократы, борющиеся за право бросить вызов президенту Дональду Трампу на выборах в ноябре, сместили фокус внимания на Неваду и Южную Каролину, после того как Берни Сандерс закрепил свой статус фаворита победой на праймериз в Нью-Гэмпшире с небольшим отрывом от Пита Буттиджича, сообщает «Голос Америки».

В то время как Сандерс, прогрессивный сенатор из соседнего Вермонта, и Буттиджич, умеренный бывший мэр Саут-Бенда в Индиане, заняли первое и второе места в Нью-Гэмпшире, голосование также показало растущую поддержку центристского сенатора от Миннесоты Эми Клобушар, которая заняла третье место.

Два демократа, чьи перспективы стали более туманными, прогрессивный сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и бывший вице-президент Джо Байден, который когда-то был фаворитом гонки, заняли в Нью-Гэмпшире четвертое и пятое место, что вызвало новые вопросы о жизнеспособности их кандидатур.

В Нью-Гэмпшире Сандерс получил 26 процентов голосов, а Буттиджич – 24. Клобушар получила 20 процентов, Уоррен –9 и Байден – 8.

Отделение партии в Нью-Гэмпшире сообщило, что в голосовании приняли участие 294 тысячи избирателей, побив рекорд, установленный в 2008 году, когда историческое участие в выборах Барака Обамы воодушевило страну и на праймериз пришли 288 тысяч человек.

Комментируя высокую явку, Сандерс в своем заявлении в среду отметил: «Нашей кампании удалось достучаться до трудящихся, молодежи, небелых общин и тех, кто верит в правительство сострадания и справедливости. Это та коалиция, которая побеждает на выборах».

Но многие демократы из традиционного течения в партии обеспокоены тем, что непримиримо либеральный Сандерс проиграет в противостоянии с Трампом.

Следующие штаты в графике праймериз и кокусов более многообразны в демографическом плане, чем преимущественно белые и сельские Айова и Нью-Гэмпшир.

Ближайшее голосование пройдет 22 февраля в Неваде, где более четверти населения составляют выходцы из Латинской Америки. Затем, через неделю, настанет очередь Южной Каролины, где около четверти населения – афроамериканцы.

Буттиджич заявил в среду, что его хорошие результаты в Айове и Нью-Гэмпшире показывают, что он набирает темпы.

Его штаб сообщил, что он удвоит численность организационного персонала в Неваде до 100 человек.

Буттиджич также запустил рекламный ролик на телевидении в этом штате, в котором делается акцент на его предложениях в области здравоохранения. Они предполагают доступ к правительственной программе медобслуживания Medicare, но также позволяют желающим сохранить имеющиеся у них частные страховки.

Сандерс предлагает заменить частные медицинские страховки правительственным планом, предполагающим всеобщий доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию, взяв за основу программу медобслуживания пожилых американцев Medicare.

«Я думаю мы получим совершенно новую картину от чернокожих и испаноязычных избирателей, потому что они очень многое ставят на то, что мы победим Дональда Трампа, потому что они будут среди тех, кто больше всего потеряет, если им придется пережить еще один срок нынешнего президента», – заявил Буттиджич, выступая на канале MSNBC.

Круг кандидатов-демократов после Нью-Гэмпшира сократился до восьми. Бывший губернатор Массачусетса, 63-летний Деваль Патрик прекратил кампанию в среду.