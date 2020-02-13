Проснулись традиции революционного Балтийского флота 4 13.02.2020, 9:37

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История портрета, отлакированного бранью.

Пока Усманов, прищурив от удовольствия глаза, «живет в счастье», словно старый, толстый, солидный кот, греясь на солнышке, шустрые мышки-журналисты из его «Коммерсанта» с хихиканьем пронесли под его носом в газету смешную историю о портрете Путина, дернув по дороге бурхановы усы. Но кроме самодовольного «мурлык-мурлык» ничего не услышали, пишет телеграмм-канал «Серпом По».

Суть дела.

Подводник, черноморец, капитан-лейенант Лавренчук вместе со своей подлодкой 4 месяца боролся с террористами в Сирии. Устал. Хотел домой. Но здесь пришел от Путина приказ – продолжать морской бой с джихадистами.

Сухопутных бойцов Путин уже раза три из Сирии вывел, вся надежда на подводников и летчиков.

Екарный бабай!! Дома жена, ребенок, а здесь торчи в глубинах Сирии!

Ну, натурально, офицер не выдержал - поднявшись с перископной глубины, сойдя на берег, он «накатил» с друзьями – такими же командированными флотскими горемыками. Выпили хорошо. Прибыла военная полиция. Нашего героя забрали.

Дальше дадим слово «Коммерсанту» Бурханыча, который с удовольствием сделал вынос этого фрагмента в отдельный бокс:

«В военной комендатуре офицер Лавренчук «высказывал в адрес военного коменданта, личного состава военной комендатуры, а также портрета верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации (Владимира Путина.— «Ъ») нецензурную брань».

Особенно хорошо, что «Коммерсант» уточнил в скобах, что обматерили именно Владимира Путина. Такая забота о читателях. А то вдруг кто-то ошибется и подумает, что речь о Шойгу. Нет-нет, обматерили именно Путина.

Офицера, конечно, уволили. Думаем, что главная причина – обматеренный верховный портрет. Это прямо, на секунду проснулись в черноморском сердце традиции революционного Балтийского флота, нижние чины которого, ни во что не ставили начальство и самого Государя, разложившись в годы войны.

Лавренчук теперь судится с государством.

Глупость властей очевидна – вместо того, чтобы по-тихому, вынести офицеру взыскание, они выкинули его со службы за пару лет до пенсии. Оставив без внимания предыдущие 17 лет безупречной службы, а также без средств к существованию – с военной ипотекой и семьей на руках.

Конечно, единственный выход для Лавренчука – судиться. И тем самым по стране прогремела история о портрете Путина, который обматерил офицер. Наглядно показав народу, какие есть настроения в нашей военной среде.

Интересно, в комендатуре портрет Путина сменили? Скорее всего – нет. Висит старый – отлакированный матом.