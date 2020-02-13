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Ученые обнаружили загадочные кратеры на дне океана

  • 13.02.2020, 10:07
Ученые обнаружили загадочные кратеры на дне океана

Диаметр углублений – 10 метров.

Дно Тихого океана в районе Биг Сур, Калифорния, испещрено тысячами углублений неизвестного происхождения, пишет lenta.ua.

Сотрудники Института подводных исследований в Монтерей Бей, изучая дно напротив Биг Сура, обнаружили около 15 тысяч углублений диаметром примерно 10 метров, глубиной до метра.

Дно вокруг углублений чистое, но в них самих, примерно в трети, находится мусор, выброшенный людьми, а в мусоре, в свою очередь, укрываются рыбы и другие существа, которые обитают на дне океана.

Специалисты пока не установили причину появления дыр. Они не исключают, что те могли возникнуть из-за деятельности морских животных. Привлеченные мусором и останками крупных рыб, они могли разрыхлить грунт вокруг них подобным образом.


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