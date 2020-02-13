Вывести Лукашенко на чистую воду 12 13.02.2020, 10:44

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Карикатура: Сергей Елкин / DW

Cхемы для коррупции и воровства созданы государством преднамеренно.

«Наш «мудрый государственный муж» вдруг все чаще оказывается обманутым – по его же словам. На все сто процентов защититься от такой напасти, конечно, невозможно, но некоторые способы есть. Вкратце один из таких способов был упомянут уже в прошлой статье. Опираться в своей работе на законы, экономические в том числе, а не «хитрые схемы», неформальные договоренности и юридически не оформленные обещания», — пишет Юрий Пшенник в статье на сайте «Наше мнение».

В общем, есть работа по законам, а есть работа «по понятиям». Схема «по понятиям» часто кажется более выгодной, но это только на первый взгляд. Реально государства, где так работают, являются бедными. Впрочем, для верхушки власти это, может быть, и выгодно, но народ-таки страдает. Так что для государства в целом лучше, когда работают по законам экономики и юридически оформленным соглашениям, которые минимизируют обман, воровство и коррупцию.

Одно из средств от обмана – открытость. Отказ от тайных соглашений и договоров, неподконтрольных гражданам государства. Например, Лукашенко любит обвинять «внешние силы» во всех наших бедах, в том числе и в обмане. Особенно часто он обвинял в этом руководство России. При этом большинство соглашений и договоров с Россией – тайна за семью печатями. Взять те же «дорожные карты» интеграции. Разработали, чуть не подписали, потом отказался подписывать. Но в чем там суть, так и не было раскрыто, сколько общественность не просила. А ведь все это не только лично президента касается, это всех нас касается. Он, однако, только и твердит: верьте мне, я все сделаю как надо, меня же не обманешь. Дескать «тертый калач», четверть века правит, такого не проведешь. А потом опять: обманули меня... И кому тут верить?

Лучше, наверное, верить фактам. Но для этого, как минимум, их надо знать. Иными словами, открытость – это довольно надежное средство от обманов. То есть публикация документов еще до их подписания, общественное обсуждение, независимая экспертная оценка. И это касается не только «дорожных карт», но и всех договоров в сфере экономики, социальной политики и так далее. А то в тайне разработают нечто вроде закона о «тунеядцах» или правила блокировки валидаторов в транспорте чуть ли не одновременно с закрытием дверей, а потом не знают как из неприятной и глупой ситуации без потери лица выбраться и как погасить народное возмущение.

Еще одно правило: у себя не крадут и себя не обманывают. То есть надо стремиться к тому, чтобы в стране было больше одного хозяина – формально государства или его главы фактически. Когда такой «хозяин» назначает кого-то распоряжаться чужим, в действительности народным имуществом, тот начинает отщипывать от этого обезличенного «общенародного достояния» лично для себя. Ведь инстинкт собственника неистребим. Можно с ним бороться, но можно на него опираться с пользой для людей и для страны.

И уж точно не стоит создавать схемы, прямо способствующие коррупции, – это еще одно средство от обмана. Взять хоть бы «сахарное дело». Наверное, следовало бы привлечь к ответственности также и тех, кто эту схему фактически организовал. То есть тех, кто установил фиксированную цену на сахар. Вероятность того, что этой готовой схемой кто-то воспользуется, была стопроцентной. То же самое и с лекарствами. Директивно завышенные цены внутри страны породили «лекарственную мафию». Так что создавать такие ситуации специально, а потом сильно удивляться, что кто-то такими готовыми схемами воспользовался, по меньшей мере глупо. Надо действовать так, чтобы подобные ситуации исключались. То есть по законам экономики, а не «ручного управления». Если бы это были только сахар и лекарства. Практически все наши товары за границей, в той же России, например, стоят намного дешевле, чем на внутреннем рынке.

Словом, схемы для коррупции и воровства созданы государством преднамеренно. И наивно надеяться, что никто ими не воспользуется. Хотя, возможно, именно для этого они и создавались. Впрочем, не знаю, может и пренебрежение законами экономики присутствует. Ведь есть и другие способы поддержки национальных производителей, не противоречащие законам экономики. И вроде как более действенные. Одна «беда» – они не коррупционные. Может, поэтому практически не применяются у нас. Кстати, решение по сахару – это далеко не первое решение власти, про которое независимые эксперты говорили, что должного эффекта не даст, только коррупцию еще сильнее расплодит. В общем, борьбу с обманом, как и с коррупцией, надо начинать с анализа проектов решений, а не после их принятия и исключительно путем «наручников». Хотя тогда у силовиков будет меньше работы, самолеты разворачивать над Европой не придется. В общем, предварительная работа головой и консультации с экспертами – это скучно. А еще скучнее, что не обманешь и не украдешь.

Таким образом, если и не исключить полностью, то серьезно минимизировать обман, воровство и коррупцию все же можно. Стоит только захотеть. Вопрос только в том, хотят ли власти этого реально? Ведь четверть века они. демонстрируют активную борьбу с этими напастями, а результат практически нулевой, если не отрицательный. Не только с обманом и воровством постфактум надо бороться, но и искоренять условия им способствующие, включая волюнтаризм и игнорирование законов экономики.