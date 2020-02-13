Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании 3 13.02.2020, 10:52

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Причина – давление со стороны семьи.

Айсултан Назарбаев, внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, попросил политического убежища в Великобритании.

«Я прошу у Великобритании политического убежища», - написал Айсултан на своей странице в Facebook.

Как пишет svaboda.org, свой шаг он обосновал тем, что на него делается «огромное давление» со стороны родственников. Айсултан отметил, что все детали вскоре можно будет прочитать в его интервью лондонской газете The Times.

29-летний Айсултан в октябре 2019 года был осужден на условный срок за нападение на полицейского в Лондоне. Приговор предусматривал испытательный срок в 18 месяцев, лечение от наркозависимости, общественные работы и штраф.

Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его зятя, ныне покойного, Рахата Алиева. Внук казахстанского лидера окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведбатальона управления Министерства обороны Казахстана.