Шотландец нашел в гараже отца «меч Горца» и разбогател 13.02.2020, 10:54

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Фото: Hutchinson Scott Auctioneers

Такие мечи использовали вестхайлендские «галлогласы».

Житель Шотландии продал на аукционе найденный в гараже отца средневековый меч и обогатился. Об этом сообщает издание Daily Mail (перевод — lenta.ru).

Пожелавший остаться неизвестным шотландец разбирал гараж после смерти отца и обнаружил ржавый 600-летний меч, который в Средневековье использовали наемные воины Северо-Шотландского нагорья.

Меч был выставлен на аукцион Hutchinson Scott в городе Скиптон, графство Йоркшир. Первоначальная цена находки составляла 200 фунтов. Лот был продан за 30 тысяч фунтов покупателю из Канады.

Такие мечи использовали вестхайлендские «галлогласы» — знатные шотландские воины, которых нанимали для защиты ирландских кланов в XIII-XVI веках.

Ранее сообщалось, что в английском графстве Вустершир, Великобритания, рабочий случайно нашел на стройке старинные бутылки из-под вина, которые оценивают в 20 тысяч фунтов стерлингов (1,6 миллиона рублей). Экскаваторщик наткнулся на сокровища XVII века, когда выкапывал траншею под фундамент.