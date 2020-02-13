Независимый профсоюз РЭП представил свои требования к белорусским властям 4 13.02.2020, 11:07

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32 коротких пункта.

Миллионам жителей Беларуси добросовестная работа не обеспечивает достойного уровня жизни. Не нашел подходящей для своей квалификации работы, значит, ты ‒ тунеядец. Молодежь, в свою очередь, ищет лучшей жизни за пределами страны. Проработав всю жизнь, утратив здоровье, пенсионеры обречены на нищенскую старость, многим недоступно качественное лечение, полноценное питание. Приобретение жилья для большинства белорусов – не по карману, пишет praca-by.info.

Это и есть декларированное властью социальное государство?

Независимый профсоюз РЭП собрал мнения и чаяния членов профсоюза, трудящихся Беларуси и сформулировал их в 32 коротких пунктах. Это не требование дать все и даром. Это требование выполнять то, что записано в Конституции нашей страны. Необходимо создать условия, чтобы люди в Беларуси могли свободно трудиться за достойное вознаграждение и жить по стандартам цивилизованного мира.

Как этого достичь? Искать возможности – дело руководства страны. Но многое лежит на поверхности: зачем нам такая армия чиновников и силовиков, где эффективные реформы, почему мы постоянно зависим от чужой экономики и чужих интересов?

Мы предлагаем гражданам объединиться для отстаивания своих законных интересов. От власти мы требуем немедленно приступить к выполнению этих требований.

ТРУД, ЗАРПЛАТА, ПЕНСИЯ

1. Отменить срочные трудовые контракты, законодательно восстановить бессрочную форму найма для всех работников, за исключением выполняющих работы временного характера.

2. Отменить декреты № 1 и № 3 (так называемые декреты "о тунеядцах"), а также декрет № 5 ("об усилении требований к работникам").

3. Пересмотреть размер минимального потребительского бюджета (МПБ в настоящее время составляет 479,88 белорусских рублей для трудоспособных) с учетом реальных потребностей всех категорий граждан и цен на продукты, товары и услуги.

4. Установить уровень минимальной заработной платы не менее минимального потребительского бюджета (МПБ) для трудоспособных граждан.

5. Установить уровень тарифной части в структуре зарплаты не менее 70-80%.

6. Уравнять в правах работников и работодателей. Принять срок исковой давности по трудовым спорам с материальными требованиями 1 год (в настоящее время для работника – 3 месяца, для нанимателя – 1 год).

7. Установить размер пособия по безработице не менее 70% от средней заработной платы за последний год по прежнему месту работы.

8. Стимулировать путем создания налоговых или кредитных льгот малый и средний бизнес к созданию новых рабочих мест с зарплатой не менее средней по стране. (1 238,7 белорусских рублей на конец 2019 г.).

9. Установить минимальную трудовую пенсию на уровне не менее МПБ для трудоспособных.

10. Размер страхового пенсионного стажа снизить с 20 до 10 лет.

11. Включить в страховой пенсионный стаж учебу в высших и средних специальных учебных заведениях (дневная форма обучения), срочную службу в армии, периоды нахождения женщин в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, работу по уходу за нетрудоспособными людьми с инвалидностью, а также периоды получения пособия по безработице.

12. Отменить понижающий коэффициент при начислении пенсий работающим пенсионерам.

13. Ввести мораторий на повышение возраста выхода на пенсию на уровне 2019 г. (56 лет женщины и 61 год мужчины) до достижения увеличения средней продолжительности жизни населения Беларуси не менее чем на 5 лет (в настоящее время 76,1 у женщин и 64,5 у мужчин).

СЕМЬЯ И ЗДОРОВЬЕ

14. Предоставлять молодым семьям право на одноразовые беспроцентные кредиты на строительство или покупку жилья на срок не менее 15 лет.

15. Ограничить цену 1 кв.м. строящегося жилья размером средней месячной заработной платы по стране (≈500 долларов США в настоящее время) (за исключением элитного жилья).

16. Предоставлять отцам при рождении ребенка оплачиваемый отпуск сроком в 21 календарный день.

17. Начать поэтапный переход на страховую медицину в целях повышения качества медицинской помощи и искоренения коррупции в здравоохранении.

18. Установить общественный контроль над формированием цен на лекарства. Прекратить практику навязывания пациентам лекарств белорусского производства.

19. Установить скидки на приобретение лекарств по рецепту в размере не менее 30% от полной стоимости для лиц старше 60 лет и лиц с заболеваниями, требующими постоянного приема лекарств.

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО?

20. Распространить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг на лиц пенсионного возраста, а также семьи с детьми с доходом менее МПБ на человека.

21. Предоставлять студентам платных отделений учебных заведений долгосрочные (не менее 10 лет) льготные кредиты на оплату обучения.

22. Установить на всей территории Беларуси льготы для проезда в общественном транспорте учащимся средних специальных и высших учебных заведений (дневная форма), а также пенсионерам и лицам с инвалидностью на уровне не более 50% от полной стоимости.

23. Довести размер стипендий студентов до уровня МПБ.

ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО

24. Провести реформу судебной системы, предусмотрев выборность судей всех уровней и суд присяжных.

25. Заменить разрешительную форму регистрации профсоюзных структур и других общественных организаций на уведомительную.

26. Обеспечить беспрепятственную реализацию права граждан на свободу собраний и выражения мнений. Отменить для профсоюзов и других общественных организаций оплату "государственных услуг" при проведении массовых мероприятий.

27. Ввести административную ответственность за принуждения к вступлению в профсоюзы и дискриминацию работников по принадлежности к профсоюзам.

28. Законодательно закрепить уведомительный принцип при реализации конституционного права трудящихся на забастовки.

29. Установить прозрачную для плательщиков систему налогообложения, формирования и расходования бюджетов всех уровней.

30. Отменить дорожный налог.

31. Обеспечить гражданам Беларуси реализацию права на сменяемость и подотчетность избирателям власти на всех уровнях через свободные и контролируемые общественностью выборы.

32. Защитить независимость Беларуси и не допускать опасные для суверенитета страны интеграционные процессы и усиление политической, экономической и военной зависимости от других стран.