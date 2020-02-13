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В Минске открывается посольство Швейцарии

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  • 13.02.2020, 11:59
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В Минске открывается посольство Швейцарии

МИД Конфедерации связывает это с усилением внимания к исполнению прав человека.

13 февраля в Минске открывается посольство Швейцарии. Решение о преобразовании постоянного представительства Швейцарии в Беларуси в полноценное посольство Федеральный совет Швейцарии принял в мае 2019 года, сообщает «Радыё Свабода».

По этому поводу в Минск прибыла делегация во главе с руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Касcисом. Утром с делегацией встретился Лукашенко.

Контакты между Беларусью и Швейцарией активизировались после отмены санкций Евросоюза в отношении официального Минска в 2016 году.

Швейцария присутствует в Беларуси с 2010 года в формате представительства («посольского бюро» / Botschaftsbüro). Беларусь же имеет в Берне свое посольство.

В МИД Конфедерации Швейцарии ранее подчеркивали, что повышение статуса и уровня дипломатической присутствия Швейцарии в Минске будет плотно увязано с усилением внимания Швейцарии к исполнению прав человека.


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