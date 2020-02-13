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Зеленский ввел Ермака в состав СНБО

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  • 13.02.2020, 12:19
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Зеленский ввел Ермака в состав СНБО
Андрей Ермак

Новый глава Офиса президента Украины заменил там Андрея Богдана.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета нацбезопасности новоназначенного главу Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает liga.net.

Вместе с тем из СНБО выведен уволенный с поста главы ОП Андрей Богдан.

СНБО – координационный орган при президенте Украины, который отвечает за вопросы набезопасности и обороны. Персональный состав формирует глава государства. По должности в СНБО обязательно входят: премьер-министр, главы СБУ и МВД, а также министры обороны и иностранных дел.

11 февраля Зеленский уволил с должности главы Офиса президента Андрея Богдана. На его должность назначен бывший помощник главы государства Ермак.


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