Зеленский ввел Ермака в состав СНБО 2 13.02.2020, 12:19

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Андрей Ермак

Новый глава Офиса президента Украины заменил там Андрея Богдана.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Совета нацбезопасности новоназначенного главу Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает liga.net.

Вместе с тем из СНБО выведен уволенный с поста главы ОП Андрей Богдан.

СНБО – координационный орган при президенте Украины, который отвечает за вопросы набезопасности и обороны. Персональный состав формирует глава государства. По должности в СНБО обязательно входят: премьер-министр, главы СБУ и МВД, а также министры обороны и иностранных дел.

11 февраля Зеленский уволил с должности главы Офиса президента Андрея Богдана. На его должность назначен бывший помощник главы государства Ермак.