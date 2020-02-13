Экс-посол Польши в Беларуси: Дьявол в Минске не лучше, чем Москва 11 13.02.2020, 12:27

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Лешек Шерепка

В интересах Запада — помочь гражданскому обществу в Беларуси.

Польское издание «Rzeczpospolita» опубликовало статью польского историка и дипломата, бывшего посла Польши в Беларуси (2011-2015) Лешека Шерепка. Сайт Charter97 приводит перевод статьи с польского языка:

- Польша всегда старалась поддерживать основы белорусской государственности и развитие гражданского общества, а не режим Лукашенко. Есть возможности продолжать такую политику.

Перед запланированными в декабре 2010 года президентскими выборами в Беларуси резко ухудшились белорусско-российские отношения. Москва отказала в поставке нефти по льготным ценам и увеличила ставку на газ. В российских СМИ началась кампания, направленная на дискредитацию белорусского диктатора. Лукашенко начал метаться, пробовать обеспечить себе альтернативные источники поставки энергоресурсов. Кстати, он сделал несколько незначительных жестов в сторону ЕС, которые, однако, были замечены в Брюсселе. Минск посетили главы дипломатий Польши и Германии, которые предложили значительную финансовую помощь в обмен на изменение вектора интеграции.

Почему я об этом вспоминаю? Память у политиков коротка, а современная политическая ситуация в Беларуси начинает напоминать ту, десятилетней давности.

Чья это армия?

Новые президентские выборы запланированы на лето 2020 года. Россия снова отказала в поставках нефти по льготным условиям. Лукашенко начал демонстративно искать альтернативные пути поставок, зная, что они не обеспечат прибыльность белорусским НПЗ. В то же время появился тезис, что речь идет не о нефти, а о независимости. Американцы решили продемонстрировать поддержку Лукашенко. В начале февраля госсекретарь США Майк Помпео пообещал дешевые поставки нефти в Минск.

Кризис десятилетия закончился тем, что до дня голосования Лукашенко, играя c поддержкой Запада, достиг соглашения с Москвой по спорным вопросам. Он жестоко разогнал уличные протесты, несколько сотен человек были отправлены в тюрьму. Диктатор публично заявил, что его вот-вот cтошнит от этих постоянных разговоров о демократии.

И сейчас, как в 2010, Лукашенко постарается использовать в переговорах с Россией поддержку Запада.

Я всегда удивлялся, почему в демократических странах так много политиков, которые хотят сыграть роль полезных идиотов, а в кризисных ситуациях кидают диктатору спасательный круг. Сторонники таких действий чаще всего используют аргумент, что Лукашенко в настоящее время является единственным гарантом белорусской государственности, и лучше, чтобы белорусский, а не русский солдат стоял на Буге. Аргумент настолько веский, что неправдивый. Аж хочется написать — какой гарант, такая и государственность.

В книге «Лица Беларуси», опубликованной несколько лет назад, я писал, что белорусская армия фактически является частью российской армии. Я не знаю аргументов, которые могли бы подорвать этот тезис, и пример учений «Запад» показывает, что белорусская армия готовится выполнять задачи, которые имеют мало общего с защитой суверенитета республики. В настоящее время белорусский солдат и российский солдат различаются только по форме и нашивкам. Игнорирование этого факта в реальной конфликтной ситуации может иметь фатальные последствия.

Отменить визы

Тот факт, что мы возвращаемся к старым, скомпрометированным идеям, подтверждают, среди прочего, недавние заявления политиков правящей коалиции в Польше. Они говорят о том, что из-за российской угрозы Беларусь вскоре станет приоритетом польской дипломатии, и что для Лукашенко нужно создать альтернативу. Они действуют по принципу «лучше, чтобы в Минске сидел дьявол, чем москаль».

Эта политика строилась на ложных основаниях. Лукашенко — ментально неотъемливая часть «русского мира». Он убежден, что Запад представляет большую угрозу его власти, чем Россия. Он заинтересован в финансах, технологиях и поддержке Запада во фракционной борьбе с Москвой, но не в интеграции на условиях ЕС, так как он создал, по сути, антиевропейский и антипольский режим.

Это вовсе не значит, что Беларусь не должна быть приоритетом для Польши. Однако не из-за России, а из-за общей истории, общих границ и многочисленных национальных меньшинств с обеих сторон. Так было на протяжении многих лет. Проблема в том, чем наполнить эту политику.

Суверенная, демократическая Польша обычно пыталась следовать принципу, согласно которому нужно поддерживать основы белорусской государственности и развитие гражданского общества, а не непосредственно режим Лукашенко. Есть адекватные инструменты для проведения такой политики.

Самый дешевый и эффективный — отменить визы для белорусов в ЕС. Блокирование такого решения под предлогом угрозы безопасности, когда сотни тысяч мигрантов въезжают в ЕС, по меньшей мере непостижимо. Также сложно объяснить отказ от реализации соглашения о малом пограничном движении или медленную модернизацию и расширение пограничной инфраструктуры.

Если в Варшаве есть какие-либо сомнения относительно реальных намерений Лукашенко — это можно легко проверить, используя в качестве лакмусовой бумаги его отношение к полякам, живущим в Беларуси, которые по-прежнему подвергаются дискриминации и лишены своих основных прав, изложенных в договорах. Эта ситуация только подтверждает, что независимо от оценки геополитической ситуации, поддержка этого режима контрпродуктивна для Польши.

Шансы Запада

Политическая система, созданная Лукашенко, закостенела и все больше ориентируется на свое собственное выживание. В интересах суверенной Беларуси не сохранять такую ситуацию, а как можно скорее сменить власть и создать плюралистическую политическую систему. Только это может дать Беларуси новый импульс развития, который укрепит государство и сделает его более эффективным в защите своих интересов от имперских амбиций России.

У Запада есть шанс помочь белорусскому обществу в достижении этой цели, только если он навяжет Лукашенко собственный календарь и политическую повестку дня, а не будет соответствовать его ожиданиям.