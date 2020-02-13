Невзоров: Помните, что такое улыбка авгуров? 6 13.02.2020, 12:31

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Александр Невзоров

Такое уже было среди пропагандистов в позднем СССР.

– В основном ржет она по причине удивительной утечки, которую допустила областная телерадиокампания «Камчатка» – это ГТРК, – где дикторша несколько фальшиво, на мой взгляд, но, тем не менее, заливисто и громко смеется над какими-то методичками и директивами и описанием льгот для пенсионеров, – рассуждает известный российский публицист Александр Невзоров на «Эхе Москвы». – Почему люди так этому радуются? Почему Россия подхватила это ржание?

Потому что просто Россия еще не слышала, как ржет Соловьев, как ржет Киселев, когда они получают от кураторов из администрации президента бодрые тексты для озвучки или тезисы для своих пропаганд-шоу. Это же, действительно, на самом деле предельно смешно. Но вот крупные пропагандоны ржут аккуратно, за кадром, как говорят наши друзья из РПЦ, келейно ржут.

Понятно, что Киселев с Соловьевым поржут, перемигнутся… Помните, что такое улыбка авгуров? Цицерон описывал. Это жрецы-предсказатели по внутренностям птиц и животных, которые предсказывали победу или поражение. Но при этом они обменивались улыбками.

Они быстро при этом нацепляют ватный маски на рожи и начинают бодрым голосом втюхивать населению бандеровцев, бога, русские сверхракеты и кольцо врагов.

Может быть, кстати, где-то и есть фанатики путинизма, которые верят в то, что они пропагандонят для масс и искренне исповедуют путинизм, но я, честно говоря, не допускаю такой возможности, потому что, во-первых, это очень старая болезнь. Я еще вот этими глазами сам лично наблюдал, что дикторы и дикторши в СССР, которые должны были на голубом глазу сообщать о надоях и победах, они укатывались, получая тексты для эфира и любые сверстанные и отредактированные для них новости.

Вот эта болезнь вернулась. Она была не излеченная, она как бубонная чума пришла снова. И, я думаю, что все-таки честных фанатиков этих в реальности не существует, по крайней мере, среди журналистов нет верующих в этот набор бреда, который распространяет официальная пропаганда.

Это физически невозможно. Это просто невозможно для человека, который обладает относительной полнотой информации.