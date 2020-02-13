В центре граничащей с Беларусью области РФ объявили «масочный режим» 11 13.02.2020, 12:44

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Фото: РИА «Новости»

Такую меру ввели для борьбы с гриппом и ОРВИ.

В социальных, культурных, образовательных учреждениях и на предприятиях торговли и общественного питания Пскова вводится «масочный режим» для сотрудников. Об этом сообщает iz.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Глава Пскова подписал постановление «О введении на территории города Пскова комплекса необходимых ограничительных мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ». В документе говорится о введении на объектах высокого риска инфицирования «масочного» режима для сотрудников», — говорится в заявлении.

Кроме того, в распоряжении отмечается, что перед муниципальным предприятием «Аптека № 2» поставлена задача обеспечить наличие средств индивидуальной защиты в розничной сети муниципальных аптек Пскова.

Режим будет действовать в городе до особого постановления главного санитарного врача Псковской области.

5 февраля стало известно, что в Пскове заболеваемость ОРВИ и гриппом на 14,8% превысила эпидемический порог.

12 февраля в России закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ около 5 тыс. школ. Кроме того, временно не работают отдельные группы в 4,5 тыс. детских садов.