Иван Баранчик: США — мой дом, а Беларусь — родина 13.02.2020, 13:05

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Иван Баранчик

Белорусский боксер рассказал о своих патриотических чувствах.

Об этом боксер Иван Баранчик, родившийся в России и переехавший в США, написал в Instagram:

- Люди спрашивают у меня: откуда я. Рассказываю. Я родился в России. Когда мне было 8 месяцев, мои родители переехали в Беларусь, где родился и вырос мой отец. Все мое детство и юность прошли в этой стране. Я бился за Беларусь как боксер-любитель. И я верю, что Беларусь — моя родина. В 21 год я получил несколько предложений от профессиональных промоутеров со всего мира. Я думал о предложениях, но продолжал выступать в качестве любителя.

У меня хватало разногласий с белорусской федерацией бокса. Вскоре я решил подписать соглашение с одним из промоушенов. А несколько недель спустя молодой, наивный, говорящий только на русском языке человек сидел в самолете и летел в США. С тех пор было много трудностей и приключений.

Но теперь страна стала для меня домом. Боже, храни Америку.