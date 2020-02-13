Как в Европе повышают рождаемость 1 13.02.2020, 13:13

3,547

А что в Беларуси?

Лидеры стран Центральной Европы и Балкан, встревоженные демографическим спадом, принимают меры, призванные остановить снижение рождаемости, пишет svaboda.org.

Некоторые из этих мер апеллируют к патриотизму и семейным ценностям в сочетании с налоговыми льготами и наградами для пар, в которых рождаются дети.

Официальные лица объясняют, что если у них не получиться предотвратить демографический кризис и повысить рождаемость, то правительства не смогут покрыть расходы на пенсии и медицинское обслуживание старшего поколения.

Венгрия

В Венгрии, где коэффициент рождаемости снизился до 1,49 (уровень, необходимый для поддержания населения, составляет 2,1), премьер-министр Виктор Орбан предложил помощь в строительстве жилья и сокращении ипотечное кредита, чтобы стимулировать рождаемость.

Матери пожизненно освобождаются от подоходного налога, если они воспитывают четырех или более детей. Женщины, вступающих в брак в возрасте до 40 лет, могут получить государственную ссуду в размере 36 000 долларов с полным списание долга после рождения третьего ребенка.

В прошлом месяце лидер Венгрии объявил о подчинении государству шести клиник по лечению бесплодия, которые предлагают бесплатное лечение, или ЭКО. 1 февраля Орбан объявил, что фертильность имеет для страны стратегическое значение.

«Если мы хотим венгерских детей, а не иммигрантов, и того, чтобы венгерская экономика могла дать необходимое финансирование, то единственное решение - потратить как можно больше средств на поддержку семьи и воспитание детей», - сказал Орбан на конференции, состоявшейся в январе в Будапеште.

Польша

Правительство Польши ежемесячно выплачивает семьям 500 злотых (около 125 долларов) на каждого ребенка. Правящая в стране партия «Закон и справедливость» ввела помощь после победы на выборах в 2015 году, включив положение о нем в свою программу Семья 500+. Это стало моделью для соседних стран, которые также пытаются остановить снижение рождаемости.

Германия

Германия стремится повысить рождаемость с помощью льгот для молодых родителей, причем пары получают щедрую помощь в течении двух лет после рождения ребенка, когда оба работают неполный рабочий день.

В стране отмечен рост рождаемости, но доля людей старше 65 лет, как ожидается, вырастет к 2035 году до 27,3 процентов (в 2017-м этот показатель составлял 21,6 процента).

Однако правительство Ангелы Меркель считает, что миграция имеет решающее значение для прекращения демографического спада рабочей силы, и смягчает правила для предприятий, которые ищут квалифицированных молодых работников за пределами Европы.

Ожидания

Венгерское правительство прогнозирует, что меры по поощрению рождаемости приведут к рождению 4000 человек. А согласно данным Центрального статистического управления Польши, количество родов выросло на 13 процентов с момента введения в действие мер по стимулированию рождаемости.

А в Беларуси?

По предварительным данным Белстата, в 2019 году в Беларуси родилось 87 851 ребенка, что на 6,6% меньше, чем в предыдущем году. Согласно исследованию оценки положения детей и женщин в Беларуси, которое проводилось в прошлом году, только 36% женщин фертильного возраста хотели бы родить ребенка, 50% отдали предпочтение тому, чтобы не иметь вообще детей или не иметь больше детей.

В прошлом году Лукашенко заявил, что «ни одна страна в мире не поддерживает семьи с детьми так, как мы». Он отметил, что в Беларуси есть «до 11 различных выплат» семьям с детьми.